Presta atención: Las siete señales de que eres buena en la cama más allá de la técnica

Cuando se habla de ser buena en la cama, muchas personas piensan únicamente en técnicas o experiencia, pero la realidad es que la verdadera conexión va mucho más allá.

Se trata de actitud, confianza y de saber disfrutar el momento junto a la otra persona sin presiones innecesarias.

COMO SABER SI ERES BUENA EN LA CAMA

Te comunicas sin pena. Sabes expresar lo que te gusta y también preguntas o escuchas lo que la otra persona desea, creando un ambiente de total confianza.

Sabes expresar lo que te gusta y también preguntas o escuchas lo que la otra persona desea, creando un ambiente de total confianza. Prestas atención al lenguaje corporal. Notas cómo reacciona tu pareja ante cada caricia, respiración o movimiento, y sabes adaptar el ritmo según lo que percibes.

Notas cómo reacciona tu pareja ante cada caricia, respiración o movimiento, y sabes adaptar el ritmo según lo que percibes. Vives el momento presente. No te quedas atrapada en inseguridades sobre tu cuerpo ni pensando en pendientes; te permites sentir y disfrutar sin distracciones.

No te quedas atrapada en inseguridades sobre tu cuerpo ni pensando en pendientes; te permites sentir y disfrutar sin distracciones. Buscas un placer compartido. Entiendes que la intimidad es cosa de dos, por lo que te importa tanto tu propio disfrute como el de tu pareja.

Entiendes que la intimidad es cosa de dos, por lo que te importa tanto tu propio disfrute como el de tu pareja. Tienes mente abierta. No le tienes miedo a probar cosas nuevas, salir de la rutina o reírte si algo sale distinto a lo planeado.

No le tienes miedo a probar cosas nuevas, salir de la rutina o reírte si algo sale distinto a lo planeado. Tomas la iniciativa. No esperas siempre a que la otra persona dé el primer paso; sabes demostrar deseo y seguridad cuando tienes ganas.

No esperas siempre a que la otra persona dé el primer paso; sabes demostrar deseo y seguridad cuando tienes ganas. Valoras la conexión más allá del acto. Sabes que el juego previo, los besos y el momento después de la intimidad son igual de importantes para que la experiencia sea inolvidable.

Ser una diosa en la cama es mucho más que habilidad; es una combinación de confianza, comunicación y deseo mutuo, reseñó Glamour 25.

Al final, no existe una fórmula única ni perfecta, pero si te identificas con varias de estas señales, es seguro que haces de cada encuentro una gran experiencia.