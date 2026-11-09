¿Nunca has tenido un orgasmo? Los consejos prácticos que debes tomar en cuenta para lograrlo

El orgasmo femenino depende del autoconocimiento, la exploración y la estimulación adecuada, especialmente del clítoris.

Sin embargo, llegar al clímax no siempre es lineal y es perfectamente normal que, aun teniendo una vida sexual activa, muchas mujeres experimenten dificultades para alcanzarlo o nunca lo hayan tenido (lo que se conoce como anorgasmia).

CONSEJOS PRÁCTICOS

Enfócate en el clítoris: La anatomía femenina está diseñada para recibir placer principalmente a través de la estimulación externa. La penetración sola raras veces es suficiente, así que este punto es el verdadero protagonista.

La anatomía femenina está diseñada para recibir placer principalmente a través de la estimulación externa. La penetración sola raras veces es suficiente, así que este punto es el verdadero protagonista. Prueba a solas y sin prisas: La autoexploración ( la masturbación ) es la mejor manera de conocer qué te gusta, a qué ritmo y con qué intensidad, sin la presión de quedar bien con nadie más. Un buen lubricante puede ayudar a que todo sea más cómodo y sensible.

La autoexploración ( ) es la mejor manera de conocer qué te gusta, a qué ritmo y con qué intensidad, sin la presión de quedar bien con nadie más. Un buen lubricante puede ayudar a que todo sea más cómodo y sensible. Quita la meta de la cabeza: Si te obsesionas con « llegar al orgasmo «, el estrés activa una alerta en tu cerebro que apaga el placer. Intenta disfrutar del camino, de los escalofríos y las caricias, sin importar el resultado final.

Si te obsesionas con « «, el estrés activa una alerta en tu cerebro que apaga el placer. Intenta disfrutar del camino, de los escalofríos y las caricias, sin importar el resultado final. Prueba los ejercicios de Kegel: Consisten en apretar y soltar los músculos con los que aguantas las ganas de ir al baño. Hacerlo unos minutos al día mejora la circulación en la zona y despierta la sensibilidad.

Consisten en apretar y soltar los músculos con los que aguantas las ganas de ir al baño. Hacerlo unos minutos al día mejora la circulación en la zona y despierta la sensibilidad. Apóyate en juguetes: Los vibradores no son competencia para nadie; son excelentes herramientas porque dan una estimulación constante que a veces con las manos es difícil de replicar.

De hecho, datos recientes muestran que es una realidad mucho más común de lo que se cree. Según la American Psychological Association, entre el 10 y el 15% de las mujeres adultas jamás ha experimentado un orgasmo, y un número mayor afirma tener dificultad para alcanzarlo con regularidad.

¿QUÉ HACER SI NO LOGRAS TENER UN ORGASMO?

Uno de los principales errores es pensar que el orgasmo femenino debería suceder «por sí solo» durante el sexo.

Pero el cuerpo femenino tiene su propio ritmo y forma de estimularse. Según un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, menos del 20% de las mujeres logra alcanzar el orgasmo únicamente con penetración vaginal. La mayoría necesita estimulación directa del clítoris para lograrlo.

En definitiva, cuando te obsesionas con tener un orgasmo, la mente presiona al cuerpo y el placer se apaga. Lo verdaderamente transformador es bajar las expectativas, olvidarse de la ansiedad de rendimiento y entregarse a disfrutar de las sensaciones sin prisa.

Herramientas tan sencillas como usar un espejo para reconocer tu propia anatomía o darte el tiempo de explorar a solas diferentes ritmos, caricias y zonas erógenas, son pasos sumamente poderosos.