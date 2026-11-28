Lo que comienza entre besos, caricias y momentos de intenso placer puede terminar de una manera inesperada: con lágrimas sobre la almohada.

Aunque parezca contradictorio, algunas personas experimentan ganas de llorar después de un encuentro sexual, incluso cuando han disfrutado plenamente de la experiencia.

Este fenómeno, conocido como disforia postcoital, puede transformar el placer en sentimientos de tristeza, ansiedad o melancolía sin una razón aparente. Según la Sociedad Internacional de Medicina Sexual (ISSM, por sus siglas en inglés), esta reacción puede afectar tanto a hombres como a mujeres.

CUANDO EL PLACER TERMINA EN LÁGRIMAS

Alcanzar el clímax no siempre garantiza una sensación de felicidad y relajación. Para algunas personas, el final de un encuentro apasionado puede despertar emociones difíciles de explicar.

Aunque los especialistas todavía desconocen las causas exactas de este fenómeno, relacionan su aparición con factores como el estrés, la ansiedad y las experiencias traumáticas.

Sin embargo, no todas las lágrimas después del sexo son producto de la tristeza o la insatisfacción. La intensidad del placer, la conexión emocional con la pareja y la liberación de tensiones también pueden desencadenar el llanto.

EL CUERPO EXPRESA MÁS QUE PLACER

Si después de una noche de pasión tu pareja rompe en llanto, no te apresures a pensar que algo salió mal entre las sábanas. Los especialistas recomiendan evitar los juicios y propiciar una comunicación abierta, para expresar las emociones con naturalidad.

No obstante, cuando estas sensaciones aparecen con frecuencia o generan angustia, conviene buscar orientación profesional.

Y es que, cuando se trata de sexo, el cuerpo puede expresar mucho más que placer, incluso después de alcanzar el orgasmo.