La forma en que cada persona percibe su propio cuerpo determina directamente cómo vive sus encuentros íntimos. Así lo asegura la psicóloga y sexóloga Ana Lombardía, quien destaca el papel clave del amor propio en el bienestar en pareja.

Al igual que el estrés o la ansiedad, mantener una mala relación con uno mismo puede frenar el deseo. Según la especialista, disfrutar de una vida íntima plena requiere la capacidad de soltarse y dejarse llevar, reseñó Womens Health.

ENFOCARSE EN LOS COMPLEJOS

Cuando una persona está demasiado pendiente de su apariencia física durante la intimidad, desvía su atención del placer. Enviar mensajes negativos contra el propio cuerpo bloquea la mente e impide disfrutar el momento.

Diversos estudios respaldan este vínculo entre la confianza personal y la satisfacción íntima. Por ejemplo, investigaciones con mujeres que superaron el cáncer de mama revelaron que quienes tenían menor autoestima tras una mastectomía reportaban encuentros menos satisfactorios.

Por el contrario, sentirse a gusto y conforme con la propia imagen facilita la relajación. Según Lombardía, la seguridad personal permite desinhibirse y concentrarse únicamente en las sensaciones.

Por ello, la experta recomienda trabajar activamente en la confianza y construir una relación sana con el propio cuerpo como base para una vida íntima plena.