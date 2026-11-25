Presentar una infección de orina pocos días después de mantener relaciones sexuales es una situación más frecuente de lo que parece.

Aunque resulta molesto, la ginecóloga Anna Mallafré explicó que este patrón tiene causas médicas claras y se puede prevenir sin afectar la vida íntima.

Según la especialista, el primer paso es diferenciar los dos tipos principales de esta afección: la cistitis hormonal y la cistitis infecciosa.

¿POR QUÉ APARECE DESPUÉS DE TENER RELACIONES?

La doctora señala que la anatomía femenina influye directamente, ya que las mujeres tienen una uretra más corta que los hombres. Esto facilita el paso de bacterias hacia el tracto urinario, siendo la E. Coli la principal responsable.

Además, existen dos factores clave ligados a la intimidad, Según Women’s Health.

• Niveles bajos de estrógenos: Ocurre tanto en mujeres jóvenes con ciclos largos como en la menopausia. Al bajar las hormonas, las paredes de la vagina y la vejiga se vuelven más delgadas y sensibles al roce mecánico del acto sexual, lo que provoca irritación.

• Bacterias latentes: Algunas pacientes tienen bacterias en la orina sin presentar síntomas. El contacto sexual puede «activar» estos microorganismos y desencadenar una infección ascendente hacia la vejiga.

TENER UNA BUENA HIGIENE

La especialista asegura que implementar medidas de higiene y cambios en la rutina diaria reduce drásticamente estos episodios:

• Orinar antes y después del sexo: Vaciar la vejiga tras la intimidad ayuda a expulsar rápidamente las bacterias que hayan podido entrar en la uretra.

• Limpieza adecuada: Al ir al baño, se debe limpiar siempre de adelante hacia atrás para evitar arrastrar bacterias de la zona anal hacia las vías urinarias.

• No aguantar las ganas: Retener la orina durante muchas horas favorece el crecimiento bacteriano en la vejiga.

• Hidratación constante: Beber al menos 1,5 litros de agua al día mantiene limpio el aparato urinario.

• Evitar la humedad y el frío: Se recomienda no permanecer con trajes de baño mojados y evitar duchas con agua muy fría si se es propensa a estas molestias.

• Apoyo natural o médico: El consumo de arándanos rojos (ricos en proantocianidina tipo A) ayuda a frenar la proliferación de bacterias. En casos recurrentes, un médico puede indicar un antiséptico urinario puntual.