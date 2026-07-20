Tu negocio debe seguir aunque hoy no tengas oficina

Esta columna prometió hablar hoy de monetización y productos digitales. La actualidad manda otra cosa. El 24 de junio, un doble terremoto —el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo— golpeó a Caracas, La Guaira y otros cinco estados del norte del país, dejando miles de vidas perdidas, más de doce mil damnificados y veinticinco campamentos habilitados. Ante eso, primero lo humano: solidaridad con cada familia afectada y reconocimiento a los rescatistas, voluntarios y organizaciones que siguen trabajando en el terreno.

Entre los escombros no solo quedaron viviendas. También computadoras con diez años de archivos, carpetas con el RIF y el registro mercantil, cuadernos de inventario, facturas, contratos firmados que existían en un solo lugar: papel. Para miles de emprendedores y profesionales, el terremoto destruyó dos veces —la casa y el medio de vida.

Y la segunda destrucción, a diferencia de la primera, era casi evitable. La pregunta que este episodio obliga a hacerse es incómoda pero necesaria: si mañana pierdes el acceso físico a tu oficina, computadora y archivos, ¿cuánto del negocio sigue existiendo?

Hemos hablado ya de ciberseguridad y recomendamos el respaldo automático como defensa contra el ransomware. Un sismo produce exactamente el mismo resultado que ese ataque —tus archivos dejan de estar disponibles— sin necesidad de atacante. La respuesta también es la misma, y tiene nombre: la regla 3-2-1. Tres copias de tu información, en dos medios distintos, con una fuera de tu ciudad. En la práctica: los archivos en tu computadora, ¡copia en un disco externo, y copia en la nube. Es la pieza que convierte un desastre en un inconveniente: un servidor en otro continente no se entera de tu terremoto.

Aquí una precisión que casi nadie hace: tener Google Drive o iCloud sincronizando algunas carpetas no es un respaldo completo. Es sincronización de lo que decidiste subir, y todo lo que vive fuera de esas carpetas —descargas, escritorio, proyectos viejos— desaparece con el equipo.

La herramienta focal de esta semana resuelve eso: Backblaze (backblaze.com) respalda automáticamente todo el contenido de tu computadora, sin límite de espacio, por 99 dólares al año, con un historial de versiones de 30 días. Se instala una vez y no vuelves a pensar en él: trabaja en segundo plano y, si pierdes el equipo, restauras todo desde la web o pides que te envíen un disco con tus datos.

Para quien no puede pagar nada hoy, la alternativa de costo cero es disciplina más que tecnología: los 15 GB gratuitos de Google Drive para lo crítico, y un disco externo actualizado mensualmente que se guarda en casa de un familiar, no al lado de la computadora que respalda.

La segunda capa del protocolo es la bóveda de documentos: los papeles que definen la existencia legal de tu negocio y tu familia. RIF, actas constitutivas, registro mercantil, contratos firmados, pólizas, títulos de propiedad, pasaportes, partidas de nacimiento, informes médicos. Digitalizarlos no requiere escáner: la cámara del teléfono con el escáner integrado de Google Drive o de la app de Notas produce copias legibles en minutos. Van a una carpeta en la nube, compartida con una persona de confianza que viva en otra ciudad. Ese último detalle importa: si tu única copia digital está atada a una cuenta cuya recuperación depende de un teléfono que quedó bajo los escombros, no tenías bóveda, tenías espejismo.

La tercera capa ya la venimos construyendo sin llamarla así desde el inicio de esta columna y están en mi perfil aquí en Caraota Digital: la operación cloud-first. Si tu contabilidad y tus ventas viven en Odoo, operación en Notion, contraseñas en Bitwarden, tus videos en Loom y cobros en Wise o Payoneer, tu negocio no vive en un lugar físico: vive en tus credenciales.

Un teléfono prestado y veinte minutos bastan para volver a operar desde un campamento, desde casa de un familiar o desde otro país. Esa es la diferencia real entre perder equipos y perder el negocio.

Vale añadir la dimensión personal, porque la previsión no es solo empresarial. Los iPhone recientes permiten enviar mensajes de emergencia por satélite sin señal celular; Android y iOS incluyen fichas médicas y contactos de emergencia accesibles desde la pantalla bloqueada; los mapas de Google se descargan para funcionar sin conexión; y una batería externa cargada es infraestructura crítica cuando la electricidad tarda días en volver.

Configurar todo eso toma una tarde y no cuesta nada.

Las limitaciones, con honestidad. La nube exige conectividad para restaurar, y después de un desastre las redes caen o se saturan: por eso la copia local en disco externo guardado en otro lugar sigue siendo parte del protocolo, no una redundancia opcional.

Backblaze respalda computadoras, no teléfonos —para el teléfono, el respaldo nativo de Google o iCloud cumple esa función. Y nada de esto sustituye lo estructural: un seguro vigente y construcciones que respeten normas antisísmicas. La tecnología mitiga la pérdida; no reemplaza la prevención física.

Tu reto de esta semana

Toma tu teléfono y abre el escáner integrado de Google Drive o de Notas. Digitaliza tus cinco documentos irreemplazables: RIF o registro fiscal, registro mercantil o acta constitutiva, tu contrato más importante, pasaporte o cédula, y la póliza de seguro si la tienes. Súbelos a una carpeta en la nube llamada “Bóveda” y compártela con una persona de confianza que viva en otra ciudad.

Cierra verificando una cosa: que los códigos de respaldo de tu verificación en dos pasos estén guardados dentro de esa misma bóveda, no solo en el teléfono que podrías perder. En diez minutos, la parte de tu negocio que ningún desastre debería poder llevarse queda fuera de su alcance.

Cuéntame en los comentarios de mis redes sociales @fjochoa: ¿cuántos de esos cinco documentos existían solo en papel?

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