¿Por qué un tazón caliente calma al cerebro asustado?

¡Hola, mis corazones a fuego lento! En los últimos días, nuestro suelo se ha movido, y con él, nuestras emociones. Vivir la experiencia de un Terremoto nos dejó a todos en un estado de alerta; el corazón late más rápido ante cualquier ruido y el cuerpo experimenta una tensión difícil de explicar.

En momentos de crisis, es común que sintamos un antojo de manera instantánea por un plato calientito y familiar. Lejos de ser un capricho o una simple «ansiedad», la neurociencia nos demuestra que esto es un mecanismo biológico de supervivencia. Nuestro cerebro está asustado y, de manera instintiva, busca refugio en la cocina de la memoria.

Ante la incertidumbre buscamos lo cotidiano, aquello que nos transporta a un lugar seguro. Por eso elegimos la arepa con diablito, las papas fritas, una rica sopa o una avena calientita. Son platos sencillos, humildes y que pudiéramos tener a la mano, pero que en este momento tiene el superpoder de abrazarnos el corazón.

No buscamos la propuesta más nutritiva, sino una de completo y absoluto confort. La razón es neuroquímica: cuando atravesamos un evento traumático, el sistema nervioso simpático activa el modo de «lucha o huida», inundando nuestro torrente sanguíneo con cortisol (la hormona del estrés) y adrenalina. Este estado prolongado agota nuestras reservas de energía y mantiene al cerebro bajo una falsa percepción de peligro inminente.

Comer este tipo de platos funciona como un «hackeo» biológico. La ingesta de carbohidratos complejos, por ejemplo la avena, estimula la producción de insulina, lo que facilita que el triptófano (un aminoácido esencial) cruce las barreras y se convierta en serotonina, la hormona de la felicidad, la paz y la estructura emocional. Al mismo tiempo, otros ingredientes como el cacao, el chocolate y el café estimulan la liberación de dopamina (el neurotransmisor de la recompensa y la motivación) y endorfinas.

Esta potente descarga bioquímica contrarresta de forma inmediata los niveles de cortisol, enviando una señal contundente al eje intestino-cerebro: «Aquí y ahora, estás a salvo». No es lástima lo que necesitamos en crisis; es entender que la cocina puede ser el primer auxilio emocional para recuperar el equilibrio interno.

La Sugerencia de la Chef: Avena Cremosa con Café y Cacao

Para darle un giro dulce, y con un toque de cafeína, hoy les propongo preparar esta versión. Es ideal para despertar los sentidos, regular la neuroquímica y acariciar el alma desde el primer bocado.

Ingredientes:

1 taza de avena, 1 y 1/2 tazas de leche, 1/2 taza de café expreso (o café negro bien cargado), 1 cucharadita de cacao en polvo, 1 cucharada de miel, una pizca de sal (fundamental para realzar los sabores). Para decorar (opcional): espolvorea algo de canela o si eres más atrevido unas chipas de chocolate.

Preparación pasito a pasito con amor:

La base del confort: En una olla, mezcla la avena, leche, café, cacao en polvo y la pizca de sal. El ritual del mimo: Cocina a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente durante 5 a 7 minutos. Este movimiento pausado en la cocina también ayuda a calmar la mente. Hazlo hasta que el líquido se absorba por completo y la avena esté sumamente cremosa. El toque dulce: Retira la olla del fuego y añade la miel, integrando todo muy bien. El montaje sensorial: Sirve la avena en un bowl y corona con la canela o las chispas de chocolate que empezarán a fundirse con el calor residual. ¡Una delicia a la vista y al paladar!

Beneficios de nuestro tazón de confort en tiempos difíciles

Cocinar y consumir esta propuesta en momentos donde necesitamos recuperar el centro activa de inmediato nuestro bienestar emocional:

Anclaje en un lugar seguro: La avena es un conector con nuestra infancia. Volver a ella en momentos de crisis le avisa al cerebro que la rutina y seguridad siguen existiendo.

Mitigación de la fatiga adrenal: La combinación del café cargado y el cacao activa la energía necesaria para combatir el agotamiento físico y mental que deja el estrés postraumático, modulando la respuesta al miedo.

Contraste térmico reconfortante: El encuentro entre la avena y las chispas distrae los receptores del dolor y alerta en el cerebro, induciendo a un estado de relajación profunda.

Una Reflexión a Fuego Lento

Frente a las fuerzas de la naturaleza nos descubrimos vulnerables, pero es en las pequeñas certezas de la cocina donde recuperamos la fuerza. Encender los fogones en tiempos difíciles para preparar algo como una avena no es un acto menor; es una declaración de resiliencia. No necesitamos platos extraordinarios, solo comida que nos recuerde quiénes somos y que estamos a salvo.

Que este tazón caliente sea la excusa para sentarse en familia, respirar profundo, mirarse a los ojos y recordar que sentarnos a comer y compartir siempre será un acto de amor.

¡Buen provecho, mis corazones! Cuiden de los suyos, abracen mucho y mantengan la calma.

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