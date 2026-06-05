¿Por qué «Obsesión» da tanto miedo? Porque se parece demasiado a tu vida amorosa

Hay fenómenos cinematográficos que nacen en los rincones más inesperados. El último gran éxito de la taquilla y las redes sociales no viene de un gran estudio de Hollywood, sino de la mente de un youtuber: Curry Barker.

Con un presupuesto ridículamente bajo y un rodaje exprés de apenas 20 días, «Obsesión» (Obsession) ha roto récords de audiencia, demostrando que para sacudir al público solo se necesita una buena idea y la tensión adecuada. La película es, técnicamente, una genialidad de la economía de recursos. Pero si brilla con tanta fuerza es, en gran parte, gracias a la descomunal actuación de Navarrette. Su interpretación de Nikki es un viaje perturbador; logra pasar de la vulnerabilidad a una intensidad física y psicológica que hiela la sangre, sosteniendo el pulso de la película en cada plano.

Sin embargo, el verdadero valor de «Obsesión» no está en sus cifras, sino en el espejo incómodo que nos pone enfrente.

La trampa del debate en redes: ¿Quién es el verdadero villano?

Desde su estreno, el debate en redes sociales se ha encendido, pero con una mirada alarmantemente superficial. Muchos se han limitado a etiquetar la película como «la historia de la novia tóxica», reduciendo el horror a la locura de Nikki. Pero quedarse ahí es un error de lectura. El verdadero villano de esta historia, el más egoísta y terrorífico, es Bear.

Nikki no elige estar ahí; su mente y su cuerpo han sido secuestrados por el deseo de un tercero. Bear, interpretado magistralmente como un cobarde con delirios de grandeza, representa al manipulador silencioso. Es el reflejo de una relación tóxica convertida en relato de terror: alguien que prefiere anular la voluntad de la persona que «ama» con tal de alimentar su propio ego. Al principio se aprovecha de la situación, y solo cuando las consecuencias lo desbordan, se victimiza.

«Obsesión» utiliza el elemento sobrenatural del sauce para materializar algo que ocurre todos los días en el mundo real: la delgada línea donde el supuesto romanticismo se convierte en control absoluto.

¿Qué esperamos del amor?

Esta película nos obliga a encender las luces de la sala y hacernos preguntas incómodas sobre nuestras propias expectativas afectivas. ¿Qué actitudes tóxicas hemos normalizado en nombre del romance?

Cuando pensamos en la pareja ideal, solemos idealizar ciertas conductas. Nos han vendido que el amor es entrega total, pero «Obsesión» distorsiona esos clichés para confrontarnos:

¿Queremos a alguien que se acueste pensando en nosotros? ¿O buscamos una fijación obsesiva que no deje espacio para la individualidad?

¿Buscamos a alguien que corra hacia nosotros en cuanto nos ve? ¿O exigimos una dependencia emocional donde el otro no pueda respirar sin nuestra presencia?

¿Anhelamos a alguien que esté ahí solo para hacernos felices? ¿O estamos buscando un sirviente emocional que anule sus propias necesidades por complacer las nuestras?

¿Dónde está el límite? ¿Cuándo la devoción sana cruza la línea para convertirse en un anhelo profundamente egoísta? La película nos demuestra que, a veces, exigir que alguien «dé la vida por ti» no es una prueba de amor, sino un síntoma de posesión. Pedir que el otro viva por y para ti es el principio del horror.

El verdadero final

«Obsesión» funciona como un thriller impecable que te mantiene al borde del asiento, pero su verdadero impacto llega cuando aparecen los créditos finales. La próxima vez que pienses en lo que le exiges a una relación, o en lo que estás dispuesto a tolerar, recuerda que el terror psicológico más crudo no siempre viene del más allá, sino de lo que permitimos en nuestro día a día.

¿Tú que pensaste al ver esta película? No olvides que el cine no solo se trata de lo que ves, sino de aprender a ver más allá de la pantalla.

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