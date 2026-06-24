Metoxiflurano y fútbol: ¿Una nueva forma de aliviar el dolor?

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Seguimos cada día las incidencias que se presentan en la fiesta del futbol 2026 y la semana pasada, durante el partido entre Canadá y Qatar, el mundo del fútbol se detuvo al presenciar la grave lesión del jugador, Ismaël Koné. Más allá de lo impactante al ver las imágenes, una de las cosas que llamó poderosamente la atención, fue el pequeño dispositivo inhalatorio de color verde, que el equipo médico le entregó al jugador, mientras lo trasladaban.

Muchos nos preguntamos: ¿qué era ese inhalador? ¿Cómo con semejante lesión, el jugador se despedía de los fanáticos, sin muestras de dolor? ¿Qué le suministró el equipo médico, que alivio tan rápido el dolor intenso? Se trata del METOXIFLURANO, un medicamento que fue desarrollado en los años 60-70 como anestésico general, luego se limitó su uso en altas dosis, por posibles efectos en riñones y en el hígado.

Resulta que dicho medicamento, en dosis bajas y controladas, resurgió para ser usado como analgésico inhalado de acción rápida. Desde hace varios años, se usa con éxito en Australia y Europa, en ambulancias, emergencias y hoy está aprobado en varios países, para el alivio rápido de dolor moderado a severo en traumatismos, presentes en pacientes que se encuentran conscientes.

Como traumatólogo deportivo, veo en el METOXIFLURANO un aliado valioso en el deporte y en el manejo de emergencias traumatológicas, de diferentes tipos. Ante una lesión aguda, nos permitiría estabilizar al deportista y trasladarlo con menos dolor y sufrimiento. Este potente medicamento, actúa en pocos minutos y el propio paciente puede controlar la dosis, inhalando según su propia necesidad y el dispositivo es portátil.

Es importante conocer, que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), permite su uso en el deporte para el manejo médico del dolor por lesión, siempre que esté documentado. Por lo tanto, es permitido su uso y no se considera dopaje.

Los efectos secundarios

Los efectos secundarios más frecuentes del METOXIFLURANO son leves y transitorios: mareo, somnolencia o náuseas que desaparecen al dejar de inhalar. Cuando se siguen las dosis recomendadas, su perfil de seguridad es bueno, pero siempre debe estar bajo supervisión MÉDICA.

En Latinoamérica, ya se encuentra disponible o en proceso de registro en países como México y Colombia, donde se emplea en urgencias, atención pre hospitalaria y procedimientos ambulatorios. Para impulsar su uso en países como los nuestros, es fundamental que federaciones deportivas, servicios de emergencias, sociedades médicas y hospitales, promuevan su registro sanitario y adopten protocolos claros.

Es importante capacitar al personal médico y paramédico en relación a las indicaciones, contraindicaciones, dosis máximas y monitoreo de este tipo de medicamentos. Fuera del fútbol, su potencial abarca manejo de urgencias, emergencias, quemaduras, procedimientos ambulatorios y traslados desde zonas remotas.

Les comparto esta información para que deportistas, entrenadores, profesionales de la salud, autoridades gubernamentales y la población en general, conozcan opciones reales y seguras. En el fútbol y en la vida, el verdadero triunfo está en recuperarse mejor y la evidencia científica siempre estará al servicio de tu bienestar. ¿Qué te parece este medicamento?

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