Los «perriguías» de Choroní, el proyecto que transforma a perros de la calle en guías turísticos

¿Te imaginas recorrer las playas y montañas de Choroní acompañado de un grupo de perritos? La experiencia es posible con los ‘perriguías’, un hermoso proyecto que ha rescatado de las calles a más de mil perritos para transformar sus vidas.

Choroní es más que un pueblo costero enclavado en el Parque Nacional Henri Pittier, cuando lo conoces te enamoras de sus colores, de su magia y tranquilidad. Pero ahora los mapas y los guías turísticos tradicionales están siendo reemplazados por ‘expertos’ de cuatro patas.

A través de la Fundación Huellitas Choroní (@huellitaschoroni), fundada en 2017 por la caraqueña Mariarlis Pinto, cientos de perros en situación de calle han sido rescatados, rehabilitados e integrados a la comunidad bajo una innovadora figura: los «perriguías».

«Realmente no fue nada planificado, me encanta hacer senderismo con mis perros en las mañanas, es una de las cosas que más disfruto. Hice un video con una amiga que vino de visita, y logró una interacción impresionante y fue una manera de poder sustentar el proyecto, así nació ‘Woof Tours’ dice Mariarlis.

Los perriguías se distinguen por llevar llamativas bufandas amarillas. Y acompañan voluntariamente a los viajeros por senderos ecológicos, ríos y montañas hasta recónditas playas del litoral aragüeño.

DE LA VULNERABILIDAD AL TURISMO CONSCIENTE

La iniciativa nació tras observar el comportamiento natural de los perritos rescatados. Luego de ser esterilizados y alimentados, muchos de ellos mostraban un instinto innato por explorar el pueblo y acompañar a los visitantes.

En lugar de mantenerlos permanentemente confinados, la fundación diseñó un modelo de resguardo comunitario donde los animales disfrutan de libertad, pero bajo un monitoreo de salud.

Para garantizar la sostenibilidad económica del refugio —que no cuenta con financiamiento público ni privado fijo— se crearon los Woof Tours.

Se trata de paquetes turísticos de varios días incluyen hospedaje, traslados en lancha y paseos guiados por los perros hacia playas como La Ciénega, Juan Andrés o haciendas locales de cacao.

El dinero recaudado a través de estas experiencias y de la venta de mercancía oficial se destina por completo a la alimentación, atención veterinaria y construcción de nuevas áreas de recuperación médica para los animales enfermos.

UN IMPACTO REAL EN CIFRAS

Tras casi una década de autogestión, el impacto de Huellitas Choroní en las costas venezolanas se traduce en importantes logros comunitarios:

Más de 1.000 adopciones exitosas de perros y gatos, conectando animales rescatados con hogares responsables en Maracay, Caracas y otras ciudades, incluso fuera de Venezuela.

500 esterilizaciones quirúrgicas ejecutadas, logrando mitigar la sobrepoblación canina y felina en un entorno con recursos limitados.

Control epidemiológico mediante jornadas constantes de vacunación, desparasitación e hidratación para los animales que habitan en los espacios públicos del pueblo.

El proyecto no solo ha optimizado la calidad de vida de la fauna local, también ha transformado la percepción de los habitantes y comerciantes de Choroní hacia el respeto y resguardo animal, posicionando a la localidad como un referente del turismo ecológico y de segundas oportunidades en Venezuela.

Esto es… ¡Venezuela Enamora!

Esta es una columna nació con el fin de resaltar la hermosura y bondades de nuestro extenso y diverso país, si tienes una historia o leyenda qué destacar sobre turismo o gastronomía, puedes contactarme a través de mis redes sociales: Lohena Reverón, CEO de @venezuelaenamora.