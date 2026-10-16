La leyenda del árbol de los espíritus en Chuao

Los pueblos venezolanos están cargados de leyendas, algunas mágicas, otras misteriosas y hasta tenebrosas, como es el caso de la leyenda que descubriremos en esta oportunidad: El árbol de los espíritus de Chuao, en estado Aragua.

Se trata de un jabillo con unas particulares formaciones del que solo hablan los guías dedicados con alma y corazón a atender a los turistas que exploran este hermoso pueblo costero.

Durante de una de mis aventuras conocí a ‘Joseíto’, un orgulloso guía de Chuao. Nos recibió para hacer la famosa ruta del cacao -yo la hacía por quinta vez-, pero durante sus relatos del pueblo mencionó al ‘árbol de los espíritus’ ubicado en lo que ellos llaman Pueblo Quemao, la leyenda acaparó mi atención.

«El árbol de los espíritus o árbol de los muertos, o de las almas, está en un terreno cerca del río, en esa zona se dice que durante la época colonial habitaba la tribu indígena Los Caribes, que se defendió durante muchos años del intento de dominio de los españoles, finalmente salieron airosos», relató con orgullo.

En su exposición explicó que durante aquella época fueron sembrados varios árboles de jabillo, cada uno fue creciendo, pero en la actualidad uno destaca por la malformación que experimenta cada año, por lo que la leyenda se ha ido alimentando en donde era ‘el verdadero pueblo’, que lamentablemente fue quemado y saqueado. Entonces la teoría es que aquellas almas reposaron en ese árbol.

En el jabillo bautizado como “árbol de los espíritus”, se pueden observar desde su tallo hasta sus ramas: manos, brazos, piernas y caras con expresiones de dolor y sufrimiento.

LA CREENCIA DE UN PUEBLO Y SU GENTE

Al respecto, ‘Joseíto’ comentó que «algunos dicen que puede ser que el árbol tenga una malformación genética. Pero más allá de eso, para nosotros, para nuestra comunidad, nuestro pueblo, en idiosincrasia, de generación en generación hemos escuchado, que las personas que nacen en Chuao y mueren en Chuao, finalmente su alma reposa en el árbol y una vez que entran al árbol comienzan a escalarlo buscando a sus familiares».

Como buen guía turístico, Joseíto resalta que es una cuestión de creencias, y que respetan a las personas ajenas al pueblo que no crean esta leyenda. Al respecto, algunos destacan que se trataría de un jabillo enfermo.

«Es una cuestión de creencias, pero cuando yo conocí este árbol, no lo conocí con todo este poco, como diría uno, este poco de tuyuyos. Cualquiera que tome una foto y la analice, puede visualizar y escudriñar, bueno, ahí podrás sacar codos, se ven brazos, rodillas, piernas, quizás cabeza y así».

Mi curiosidad sobre el llamativo árbol nos llevó a que Joseíto detallara que entre los pobladores de Chuao se dice que en la parte baja del tronco del famoso jabillo, «están nuestros ancestros, nuestros abuelos. Los que van llegando son, bueno, como si se han ido acomodando, como han ido muriendo, se han ido colocando en el sitio mejor que les parezca. O se podría decir que estas personas que veas aglomeradas son estas personas que murieron. Como ya sus padres estaban muertos, ya sus abuelos estaban muertos, bueno, fueron como escalando y buscando esa posición de posicionarse donde estaban ya sus familiares que murieron antes. Ese es el relato de lo que es nuestro árbol de jabillo».

Más allá de la leyenda, la zona donde están ubicados los jabillos es un regalo para el alma. Es fresca, con cientos de árboles que dan sombra, y un río con agua fría y limpia que viene de lo más alto del Parque Nacional Henri Pittier. Por esa misma vía se llega al cementerio de Chuao.

CHUAO MÁS ALLÁ DE UNA LEYENDA

La población costera de Chuao está ubicada en el corazón de la costa aragüeña, se trata de un pueblo casi virgen, al que solo puedes llegar de dos formas: caminando desde Choroní por aproximadamente dos horas (dependiendo de tus condiciones físicas) o en lancha desde Choroní (el pueblo más cercano) o desde cualquier punto de la costa venezolana (siempre navegando).

Chuao es conocido mundialmente por su cacao, su playa, sus tambores y la calidad de sus pobladores, quienes te reciben con calidez y una sonrisa, te dan un tour a sus lugares más emblemáticos, entre los destacables está el chorrerón de Chuao, para llegar allí cruzas 44 veces el río (porque se trata de un camino sinuoso), es ideal para personas que disfruten el senderismo.

Esto es… ¡Venezuela Enamora!

Esta es una columna nació con el fin de resaltar la hermosura y bondades de nuestro extenso y diverso país, si tienes una historia o leyenda qué destacar sobre turismo o gastronomía, puedes contactarme a través de mis redes sociales: Lohena Reverón, CEO de @venezuelaenamora.