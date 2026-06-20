La química del «tercer tiempo»

Mis corazones a fuego lento, Nos leemos una semana más a mi mejor estilo. Te has preguntado ¿por qué? amamos lo crujiente al ver el partido, nos enamora ese doradito perfecto…

El fútbol no es solo un deporte de 90 minutos; es un evento que se vive con todos los sentidos, especialmente el del gusto. Durante la tensión de un partido, ese momento donde el marcador está cerrado y el corazón se acelera, nuestra selección de «snacks» no es casualidad.

Seguro te ha pasado que el cuerpo nos pide a gritos un tequeño recién salido o una croqueta dorada y firme… La respuesta no está solo en el antojo; está en la ciencia.

Como cocinera y bióloga, siempre he sostenido que la cocina es el laboratorio más emocionante del hogar. Cuando estamos bajo estrés o alta emoción, buscamos texturas contrastantes. El cerebro humano encuentra satisfacción en el *crunch* (el crujido) porque es una señal auditiva y táctil de frescura y perfección técnica.

Ese contraste entre una corteza exterior que cede con un sonido satisfactorio y un corazón suave, cremoso o tierno, es lo que llamamos «arquitectura sensorial». En momentos de tensión deportiva, comer algo con estas características funciona como un mecanismo de liberación de dopamina: la combinación de grasas y carbohidratos, sumada a la gratificación del crujido, calma la ansiedad del juego.

Sugerencia de la Chef: Croquetas de Mañoco y Queso clineja

Para este partido, olviden los snacks aburridos. Vamos a elevar el nivel con una receta que une nuestra tradición con la técnica precisa. El mañoco aporta una textura inigualable que, al freírse, alcanza una crocancia superior a la del pan rallado convencional.

Ingredientes:

2 tazas de puré de yuca firme.

1 taza de queso clineja desmenuzado finamente.

1 taza de mañoco hidratado (ligeramente) con un toque de caldo de pollo.

1 huevo batido.

Aceite para freír (de girasol o maíz, por su punto de humo estable).

Procedimiento:

Mezcla: Integra el puré de yuca con el queso hasta obtener una masa homogénea.

Formado: toma porciones pequeñas y dales forma de cilindro (tipo croqueta).

El rebozado: Pásalas por el huevo batido y luego cúbrelas bien con el mañoco. Presiona ligeramente para que la cobertura sea firme.

La técnica: Aquí está el secreto para que no sean pesadas: la temperatura del aceite. Debes freír a 170°C. Si el aceite está muy frío, el producto absorberá grasa y se pondrá «pesado»; si está muy caliente, se quemará antes de estar crocante.

El reposo: Fríe en tandas pequeñas para no bajar la temperatura del aceite y retira sobre papel absorbente solo por 30 segundos.

El beneficio: Nutrición consciente en el estadio de casa

La clave para que un snack no te deje fuera de juego por pesadez digestiva es el control de la absorción. Al usar mañoco, creamos una barrera de almidón resistente que, bien ejecutada a la temperatura correcta, impide que la grasa penetre el interior de la croqueta. Esto nos permite disfrutar del sabor sin la sensación de pesadez que arruina el segundo tiempo.

El fútbol es un juego de equipo, y la cocina también lo es. La próxima vez que se sienten frente al televisor, recuerden que detrás de cada snacks hay un proceso, temperatura y un ingrediente que trabaja para hacer ese momento

más memorable. Cocinar con conocimiento es, en última instancia, una forma de amor hacia quienes comparten la mesa con nosotros.

Te espero en mis redes sociales @Chefmaivette y recuerda… ¡Que el partido sea tan sabroso como el snack que lo acompaña!

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