Infancia tras los sismos: ¿Cuáles son los datos reales frente al rumor? y ¿Cómo ayudar a los niños sin dañar?

En las últimas semanas, tras los devastadores terremotos que sacudieron nuestro país, una de las grandes e inevitables interrogantes que nos hacemos es: ¿Cómo están realmente los niños, niñas y adolescentes de las zonas afectadas, especialmente en el estado La Guaira? ¿Cuántos son los fallecidos, los desaparecidos o los pequeños que han quedado huérfanos? ¿Están siendo asistidos de la manera adecuada?

Lamentablemente, en medio del caos y la incertidumbre, ha surgido cualquier cantidad de denuncias y alarmas que no se apegan a la realidad. Instituciones de inmenso respeto y trayectoria, como CECODAP (Centros Comunitarios de Aprendizaje) y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría —a través del Dr. Huníades Urbina, reconocido médico pediatra intensivista— han desmentido categóricamente rumores falsos que hablan de raptos de menores o de un número desproporcionado de niños abandonados sin sus padres. Se trata de un sinfín de datos multiplicados de manera irresponsable por ciertos «influencers» que, en lugar de informar con ética, buscan alarmar para sumar interacciones y falsos apoyos.

Para conocer la realidad de primera mano y llevársela a todos ustedes, conversé a fondo con Carlos Trapani, destacado abogado venezolano, especialista en derechos de la infancia y coordinador general de CECODAP. Él me ofreció un panorama claro e institucional de cuál es la situación verdadera, cuáles son los retos urgentes que debemos resolver y las graves consecuencias que deja esta terrible tragedia en las zonas afectadas. La ciudadanía y la sociedad civil deben conocer la verdad para poder activarse y apoyar con efectividad, aportando soluciones reales cada uno desde su respectiva área de especialización y conocimiento.

En esta primera entrega, nos sentimos en la obligación ética de visibilizar las necesidades reales que este sismo está dejando en nuestra infancia. Carlos me aclaró con contundencia que, tras recorrer campamentos en el Parque del Oeste y del Este, y visitar los hospitales Dr. José María Vargas y el Luciani, no encontraron a ningún niño en situación de abandono absoluto. Tampoco existen casos confirmados de robos o secuestros. Las estadísticas de los tribunales sobre esto son sumamente bajas y reflejan únicamente los casos formales.

El problema real, me explica Trapani, no es el rumor de las redes, sino la ausencia de datos oficiales desagregados y actualizados. No se sabe con precisión cuántos niños fallecieron o continúan desaparecidos. Y la historia de la gestión de desastres en Venezuela es dolorosa y clara: un niño desaparecido por mucho tiempo tiene altas probabilidades de haber fallecido, como ocurrió con Amaya Landaeta en el deslave de El Limón, o con Aarón Lafont y los morochos Mateo y Matías en el terremoto de Vargas. Para combatir este vacío, CECODAP ha registrado directamente en el terreno a 333 niños para identificar patrones de afectación y riesgos de protección.

La radiografía institucional: Desafíos del Estado y el «Ayudar sin dañar»

Al adentrarnos en la gestión de la emergencia, resalta que este sismo ocurre sobre una situación previa de vulnerabilidad, lo que significa que las capacidades del Estado ya estaban mermadas. Si bien los damnificados están atomizados en múltiples refugios operados por distintos ministerios y entes públicos —lo que ha evitado un caos total en las calles—, esta dispersión genera graves riesgos de protección para los niños debido a la falta de ESTÁNDARES UNIFICADOS ATENCIÓN y a la debilidad en la coordinación con la arquitectura humanitaria internacional.

Administrativamente, el Ejecutivo activó un Estado Mayor de Protección liderado por la Ministra de la Mujer y adscrito a la Vicepresidencia Social, junto con Brigadas Móviles y Brigadas de Rescate Emocional, esta última bajo la responsabilidad de la psicóloga Ana María San Juan. Sin embargo, preocupa saber que no existen protocolos o guías escritas de actuación; porque se están construyendo sobre la marcha.

La descoordinación técnica y la falta de claridad estratégica se están evidenciando, por ejemplo, en acciones como, por ejemplo, equipos que pretenden apoyar repartieron pistolas de juguete, arcos y flechas a pequeños en situación de refugio; iniciativa que de acuerdo con expertos no es idónea para nada. Para Trapani, “el contrasentido y el impacto psicológico de entregar réplicas de armas a menores que acaban de vivir el trauma de un sismo es alarmante. Obsequiar juguetes que incitan a la violencia en entornos vulnerables es algo que no responde a los manuales de salud psicológica infantil.

Es aquí donde cobra una vigencia imperativa el principio ético global de «Ayudar sin dañar». Estudios publicados en prestigiosas revistas como The Lancet Psychiatry señalan que la exposición a desastres naturales altera el sistema neurobiológico infantil debido al estrés tóxico. Si la ayuda de la sociedad civil o del Estado se implementa de manera desorganizada, sin preparación técnica; lo que hacemos es revictimizar al menor y profundizar su trauma emocional. La asistencia integral debe rescatar la dignidad del niño, normalizar sus espacios y proteger su salud mental de manera coherente.

Para beneficiar a los niños, niñas y adolescentes: ¿Cómo debe accionar la sociedad civil y las organizaciones humanitarias?

Exigir la unificación de estándares en refugios. Es urgente que las ONG del Cluster de Protección de Infancia y las autoridades unifiquen los protocolos de atención en los refugios dispersos. Todos los niños deben recibir la misma calidad de cuidado, nutrición y seguridad, independientemente de qué ministerio administre el recinto.

Implementar el enfoque de no violencia en las donaciones. Todo insumo, juguete o actividad recreativa destinada a los niños damnificados debe pasar por un filtro pedagógico y psicológico. En ninguna circunstancia se deben introducir réplicas de armas o elementos de confrontación que alteren su ya vulnerable estado emocional.

Articular esfuerzos bilaterales transparentes: La sociedad civil y las agencias internacionales deben insistir en mesas técnicas con el Estado Mayor de Protección para cruzar bases de datos y garantizar la trazabilidad de los pacientes pediátricos, evitando la separación familiar prolongada.

¿Qué herramientas deben considerarse para el abordaje emocional y psicológico de la niñez en crisis?

Diseñar guías escritas de primeros auxilios psicológicos. Las Brigadas de Rescate Emocional y los voluntarios deben contar de inmediato con manuales de actuación estandarizados. La salud mental en emergencias no puede improvisarse sobre la marcha; requiere pautas claras para contener crisis de pánico, ansiedad y duelo infantil.

Monitorear y reportar nudos críticos de protección. Cuidadores y líderes comunitarios deben estar alertas ante señales de explotación, violencia intrafamiliar en los refugios o subregistro de menores lesionados. La seguridad física del niño es la base para su posterior recuperación emocional.

Fomentar la contención a través de la verdad y el respeto. Desmientan de forma tajante y calmada los rumores frente a los niños. Eviten que consuman información alarmista de redes sociales. El cerebro infantil necesita predictibilidad y saber que, en el aquí y el ahora, los adultos responsables están trabajando para protegerlos.

Finalmente …

En síntesis, conocer la realidad verdadera de la mano de organizaciones serias como CECODAP y alejarnos del ruido irresponsable de los «influencers» es nuestro primer deber ciudadano.

La niñez afectada por los sismos no necesita lástima ni alarmismo; requiere políticas públicas diligentes, coordinación técnica internacional y una profunda empatía colectiva que entienda que la salud mental de un niño es tan prioritaria como el techo que perdiere. Trabajemos con rigurosidad y respeto, porque reconstruir el futuro de nuestro país pasa, inevitablemente, por sanar y proteger el corazón de nuestra infancia.

¡A tu salud!

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