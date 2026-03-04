«Yo sigo encerrado»: Nahuel Gallo rompió el silencio tras lo vivido en el Rodeo y pidió la liberación de los otros extranjeros

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, rompió el silencio sobre lo que vivió durante su detención en Venezuela y exhortó a la liberación de los otros presos políticos extranjeros que se encuentran en la cárcel Rodeo I.

«Estoy asimilando mucha información, pero necesitaba dar mi testimonio. Me encuentro bien de salud. Estoy pasando por un momento de estudios. Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad», indicó.

«El Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastantes torturas psicológicas y no muy gratas para contar en estos momentos. Solamente con pensar se me titubea la boca porque hay 24 extranjeros más en el Rodeo I que están esperando ser liberados, de diferentes nacionalidades», añadió.

Asimismo, señaló que una de las peores cosas era la incertidumbre y falta de información. «En el Rodeo I no te avisan a dónde vas a ir o qué va a pasar. Son millones de pensamientos que uno no sabe qué va a pasar día a día».

«No es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente, no es fácil que te acusen de delitos que no vienen al caso, no voy a expresarme mucho. Solamente quería pedirle a la comunidad internacional que no se olviden del Rodeo I, y de todas las cárceles que hay en Venezuela», asentó.

Asimismo, pidió no olvidarse de Venezuela. «El país está en una supuesta transición, pero esos presos políticos que están ahí están esperando ser liberados. He conocido muchísimos venezolanos y me han ayudado así sea con unas medias porque los extranjeros no teníamos visitas, ni llamadas», dijo al borde de las lágrimas.

Por lo cual, insistió en alzar la voz por los presos políticos extranjeros en Venezuela. «Esto no terminó. Yo sigo encerrado, mi gente. Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros yo no estoy libre. Es feo, no quiero contar las atrocidades que hicieron, no me siento preparado todavía. Les pido tiempo».