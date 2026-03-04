Edmundo González será operado este 5Mar, esta es la razón

Mundo

El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, reveló este martes que lo someterán a una intervención quirúrgica.

«Quiero empezar agradeciendo todos los mensajes de afecto que me han enviado. Todo está bien. Este jueves, 5 de marzo, me realizarán una pequeña intervención quirúrgica para reparar un hueso roto», dijo González en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Es un procedimiento habitual en este tipo de casos. Estaré acompañado por un equipo de médicos venezolanos y españoles en quienes confío plenamente», añadió.

LEA TAMBIÉN: ENTRENADOR HÍPICO VENEZOLANO QUEDÓ ATRAPADO EN BOMBARDEOS A DUBÁI: «ESTAMOS MUY NERVIOSOS»

El pasado dos de marzo el equipo de González había informado que estaba atravesando una dolencia en la cadera por la que estaba recibiendo atención médica y por la que estará de reposo el tiempo que los galenos consideren necesario tras la operación.

REGRESO DE MARÍA CORINA A VENEZUELA

Edmundo González también se refirió al trabajo que ha estado haciendo con María Corina Machado.

«En estos días he estado conversando mucho con María Corina, estamos trabajando, coordinando y alineando todo lo que viene. Como dicen, ella no vuelve sola. Esto es un esfuerzo de equipo que honra la gesta cívica del 28 de julio», indicó.

«Seguiremos en contacto, gracias por tanto cariño», concluyó.

