Wingo anunció vuelos entre Colombia y Margarita: ¿A partir de qué fecha serán?

El vicepresidente comercial y de planificación de la aerolínea Wingo, Jorge Jiménez, reveló que a mediados de año realizarán una ruta experimental que cubrirá el tramo entre Margarita y Colombia.

«Las dos buenas noticias que tenemos hoy es contarles que estaremos haciendo una operación estacional en mitad de año desde Bogotá y Medellín a Porlamar en la isla de Margarita», reveló en una serie de entrevistas dadas a diferentes medios.

En este sentido, precisó que está previsto que la operación inicie a mediados del mes de julio y tendría una duración de cinco semanas.

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«Esta es una operación que busca calentar un poco el destino. Queremos ser participes de esta reactivación turística de la isla de Margarita», comentó el ejecutivo.

#Ahora Vicepresidente comercial y planificación de @wingo Jorge Jiménez nos informa sobre el inicio de la ruta directa entre Bogotá y Medellín con la isla de Margarita a partir del 22 de junio. @Unionradionet pic.twitter.com/HXxrNv2JHr — Ginette Gonzalez (@ginettegm) April 23, 2026

NUEVA RUTA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

Jiménez recordó que actualmente están operando un vuelo diario desde Bogotá y tres frecuencias semanales desde Medellín. «Esa es la base de operaciones que tenemos».

Además, reveló que en aproximadamente tres semanas anunciarán un nuevo destino desde Bogotá hacia otra ciudad venezolana.

En este sentido, señaló que aún no está del todo claro qué ciudad será, aunque dio a conocer las tres opciones que están manejando.

«Estamos evaluando en este momento tres rutas nuevas, anunciaremos una de ellas Bogotá-Maracaibo; Bogotá-Valencia o Bogotá-Barquisimeto», concluyó.