Gustavo Petro reveló el tema central de la reunión que tendrá con Delcy Rodríguez el 24Abr

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó que el tema central de su reunión con Delcy Rodríguez en Caracas será la seguridad en la frontera, con énfasis en la situación de la región del Catatumbo.

«Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidenta Delcy Rodríguez. Por eso mi delegación va a ser más bien militar, policial, con el ministro de Defensa, para que organice la comitiva», afirmó el mandatario en un consejo de ministros televisado.

«Ahora el tema es de seguridad. Un plan conjunto que nuestro director del DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), dice que ha sido saboteado hasta el momento y no debe ser saboteado», comentó Petro.

LEA TAMBIÉN: UNIÓN EUROPEA PRESENTA NUEVO REGLAMENTO PARA IMPORTACIÓN DE CAFÉ Y CACAO A PRODUCTORES VENEZOLANOS

Asimismo, reiteró la estrategia que tiene prevista plantear en el encuentro. «La orden que he dado desde hace tiempo es una coordinación con la policía y las fuerzas militares en Venezuela, que están en cambio, sabemos, pero igual existe la institución y estrecha relación de inteligencia. Si no hay inteligencia las bombas caen donde no es. La inteligencia es la que guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia terminan matando a la gente», acotó.

Petro anunció la reunión con Delcy Rodríguez en una entrevista reciente ofrecida en España, donde reveló que el encuentro será el 24 de abril en Caracas.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre este encuentro.