VIRAL: Una mujer hizo sus necesidades en el piso de una lavandería en Brasil y todo quedó grabado

A través de las redes sociales se hizo viral en las últimas horas un video en el cual se ve que una mujer hizo sus necesidades en el piso de una lavandería. El hecho ocurrió en el barrio Porto da Barra, en Salvador de Bahía, Brasil, el lunes 2 de noviembre.

En el clip difundido en X (Twiter) por el medio SucreNoticias, se puede ver a la mujer, cuya identidad se desconoce, sentada en un mueble, junto a un niño pequeño. Luego, ella se levantó, desabrochó sus pantalones y se sentó a defecar, lo cual quedó grabado por las cámaras del establecimiento.

En las redes sociales locales se supo que la mujer entró al local comercial llamado Mais Sabão Lavanderia, acompañada de un niño.

Tras hacer sus necesidades fisiológicas, se retiró del lugar sin limpiar la suciedad.

La propietaria del negocio, quien actualmente reside en São Paulo, no se percató de lo ocurrido en el momento. Lo hizo varias horas después al revisar las grabaciones de seguridad, tras notar el estado del local.

A través de varias plataformas donde difundieron el video, los usuarios manifestaron indignación y asombro por la total falta de higiene y civismo de la implicada.