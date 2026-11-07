Macabro hallazgo en España: Encontraron cuerpo de un bebé congelado que tendría más de dos décadas fallecido

Las autoridades de la Guardia Civil de Ourense, en el municipio de Allariz, en España investigan el hallazgo del cadáver de un bebé congelado dentro de un frigorífico. El congelador estaba en un depósito ubicado en el garaje de un edificio, en el casco urbano de esta población.

Según La Vanguardia, encontraron el cuerpo esta semana, en la vivienda de una mujer recientemente fallecida, cuando su hija revisaba sus pertenencias.

Fuentes de la Guardia Civil española informaron que la investigación está abierta y bajo secreto de sumario. Por ello, no han ofrecido más detalles del suceso.

El medio español recordó que la prescripción para cualquier delito contra la vida es de 20 años. Por ello, si la muerte tuvo lugar al principio de este siglo, cualquier delito ya habría prescrito.

Mientras que, el periódico La Región informo que, según las primeras estimaciones, el bebé habría nacido tras una gestación de entre 32 y 34 semanas. Incluso informaron que llegó a respirar, por lo que no se trataría de un feto.

Los resultados de la autopsia y el análisis forense definitivo, está en manos del Instituto de Medicina Legal. Los expertos deben hacer análisis para determinar las causas de la muerte del bebé.

También se supo que tomaron muestras de ADN para identificar a los padres biológicos del recién nacido.

Por otro lado, las autoridades no descartan que, por ejemplo, el fallecimiento del bebé haya tenido lugar en otro punto de la provincia y luego lo trasladaron hasta Allariz.

La investigación debe corroborar si el bebé nació con vida y luego le causaron la muerte, por omisión y falta de cuidados tras el parto.