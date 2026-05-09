VIRAL: Un hombre en moto de agua colisionó con una ballena y el impactante momento quedó grabado

Una escena surrealista se vivió en las aguas de Vancouver, en Canadá, cuando un hombre que conducía una moto acuática colisionó a altas velocidades con una ballena. El video del siniestro se viralizó en redes sociales.

Los hechos se dieron el pasado lunes a las 7:30 de la tarde cerca de Siwash Rock, en el lado oeste de Stanley Park. En las imágenes se aprecia que la moto acuática circula a gran velocidad e impacta con una ballena que se estaba alimentando.

La moto de agua salió disparada por los aires tras impactar a la ballena gris. El conductor del vehículo recorrió entre 5 y 10 metros antes de golpear el agua, sufriendo lesiones leves en el accidente.

El Servicio Real Canadiense de Búsqueda y Rescate Marítimo se desplazó hasta la escena y brindó primeros auxilios al conductor. Luego el hombre fue trasladado a un hospital, en donde recibió atención médica.

ESTADO DE LA BALLENA

Funcionarios canadienses dijeron que vieron a la ballena en la bahía unos días después del accidente. A pesar de la brutal colisión, el cetáceo parecía moverse con normalidad y estaría en buenas condiciones.

«Lo juro por la vida de mi madre, no tenía ni idea de que hubiera actividad de ballenas», dijo el conductor, quien deseó permanecer en el anonimato. «Fue algo totalmente inesperado… Ni siquiera vi el golpe (…) Acabo de ver aparecer a la ballena justo debajo de mi proa», acotó.

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El hombre insistió en que le hubiera gustado tener la oportunidad de observar a la ballena desde la distancia. «Todos somos amantes de las ballenas. Me encantan las ballenas. Me fascina la vida marina; es de lo más fascinante», indicó.

Tras el siniestro, el hombre recibió consejos del Departamento de Pesca y Océanos de Canadá. «Reiteramos lo siguiente: deben acercarse lentamente a las ballenas y no deben aproximarse a una ballena a menos de 100 metros», dijeron las autoridades.