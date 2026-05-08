Ratón colilargo, el animal vinculado a la cepa andina del hantavirus que se transmite entre las personas

El ratón colilargo es el principal reservorio de la cepa andina de hantavirus –la única capaz de transmitirse entre personas–, y su presencia vuelve a estar en el centro de la atención tras el brote mortal registrado en el crucero MV Hondius. ¿Pero qué se sabe de este roedor?

Lo que se ha detallado, es que el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es un pequeño roedor silvestre de la Patagonia argentina y chilena, reconocido por su larga cola y capacidad para desplazarse con agilidad entre arbustos y zonas boscosas.

Este roedor no habita zonas urbanas, sino áreas rurales y periurbanas cercanas a bosques andino-patagónicos.

Es decir, puede acercarse a viviendas cuando el frío o la falta de alimento lo obligan a buscar refugio en depósitos de leña, galpones o corrales.

Sin embargo, estudios en Neuquén demostraron que los ejemplares que viven en ambientes peridomésticos tienen 2,44 veces más probabilidades de portar el virus que aquellos que permanecen en zonas silvestres.

La abundancia del colilargo aumenta en primavera y verano, y puede multiplicarse de forma explosiva durante la «ratada», cuando florece la caña colihue y se disparan las poblaciones de roedores.

Además, se señaló que la transmisión al humano no requiere contacto directo. Se precisó que basta inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados contaminados.

¿CÓMO SE TRANSMITE ENTRE PERSONAS?

Lo primero a tomar en cuenta, es su capacidad de transmitirse entre personas. Incluso, se documentó en brotes como El Bolsón (1996) y Epuyén (2018), y nuevamente fue observado en el caso del crucero.

Esta transmisión, se específicó, ocurre en situaciones de contacto estrecho y prolongado, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados.

Como se sabe, la relevancia del colilargo volvió a crecer esta semana tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, que había partido de Ushuaia, en Argentina, y que reúne todas las condiciones para el contagio entre personas.

Lo que se detalló, es que al menos ocho pasajeros desarrollaron enfermedad respiratoria grave y tres murieron.

El Instituto Nacional de Enfermedades Comunicables de Sudáfrica confirmó que al menos dos muestras dieron positivo para la cepa andina de hantavirus, hallazgo que luego fue monitoreado por la Agencia Europea para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Aunque se investiga el origen del contagio, los primeros afectados habrían adquirido el virus antes de embarcar. Además, vale destacar, que esta única variante conocida que puede transmitirse de persona a persona, registra tasas de mortalidad de entre 30 % e incluso el 50 %.

SÍNTOMAS DEL HANTAVIRUS

Los síntomas del hantavirus comienzan como un cuadro gripal —fiebre alta, dolores musculares, cefalea y cansancio—, pero pueden evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria grave.

No existe vacuna ni tratamiento específico, por lo que la prevención es clave: ventilar espacios cerrados antes de ingresar, evitar manipular roedores o sus rastros y no acumular leña cerca de las viviendas.

«Puede instalarse cerca de las viviendas, como depósitos de leña, galpones y corrales, especialmente cuando el frío o la escasez de alimento lo llevan a buscar refugio y recursos próximos a los humanos», señaló la bióloga Karina Hodara, quien realizó una tesis de maestría en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires sobre la dinámica de transmisión del hantavirus en la zona andino-patagónica.