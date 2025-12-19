VIRAL: Salió a manejar bicicleta, una gigantesca rama le cayó encima y ahora pide una indemnización

Un hombre que manejaba bicicleta en la calle resultó herido después de que una gigantesca rama se cayera de un árbol el pasado 13 de diciembre en la provincia de Hunan, China.

La hija de la víctima, identificada como Liu, de Zhuzhou, comentó a medios locales que desde entonces ha mantenido una disputa con los organismos locales a quienes les exige una indemnización por los gastos médicos.

La mujer aseguró que fracasaron sus intentos de negociación con el departamento de gestión urbana para obtener una indemnización, por lo que contrató a un abogado y presentó una demanda.

🇨🇳 | Una persona que iba en bicicleta en China resultó gravemente herida cuando una rama de un árbol le cayó encima. pic.twitter.com/kAcYV6A5yd — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) December 19, 2025

LA RAMA DEL ÁRBOL

En respuesta, un funcionario de la Oficina de Gestión Urbana del Distrito de Shifeng informó a la prensa sobre los motivos por los que no tienen previsto darle una indemnización a la víctima.

En este sentido, señalaron que la rama se rompió debido a los fuertes vientos.

A pesar de esto, la demanda de la hija de la víctima pide que los organismos locales asuman toda la responsabilidad, o al menos que asuman una responsabilidad parcial.

Finalmente, el funcionario sugirió que la demandante emprenda acciones legales para determinar la responsabilidad específica.