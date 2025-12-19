EN VIDEO: Perrito casi muere al ser arrastrado por la corriente en plena playa, un héroe inesperado lo salvó

Un perrito estuvo al borde de la muerte este jueves en horas de la mañana en Mar de Plata, Argentina, luego de que ingresara a una playa y las olas lo llevaran lejos de la orilla.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como el perrito luchaba por mantenerse a flote ante la fuerza de las olas. Sin embargo, cada vez se alejaba más de la costa debido a la corriente y las personas que lo veían a la lejanía empezaban a preocuparse de que de un momento a otro le empezaran a faltar las fuerzas para mantenerse a flote.

Al notar que el perrito ya no tenía posibilidades de volver por su cuenta, un desconocido saltó al mar, con todo y ropa y nadó hacia el Golden Retriever.

El hombre logró finalmente acercarse al perro y regresó con él a la costa. El video capturó el momento exacto en que el perro logra salir del agua, mientras su familia observa desde la orilla.

Trascendió que el servicio de guardavidas no había comenzado aún sus tareas cuando tuvo lugar el rescate.