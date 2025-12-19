Mundo

EN VIDEO: Perrito casi muere al ser arrastrado por la corriente en plena playa, un héroe inesperado lo salvó

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
perrito

Un perrito estuvo al borde de la muerte este jueves en horas de la mañana en Mar de Plata, Argentina, luego de que ingresara a una playa y las olas lo llevaran lejos de la orilla.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como el perrito luchaba por mantenerse a flote ante la fuerza de las olas. Sin embargo, cada vez se alejaba más de la costa debido a la corriente y las personas que lo veían a la lejanía empezaban a preocuparse de que de un momento a otro le empezaran a faltar las fuerzas para mantenerse a flote.

Macron pide «total transparencia» y el fin de las «amenazas y detenciones» en Venezuela
Edmundo González se reunió con autoridades de Portugal, piden un «diálogo político» en Venezuela
Video sensible: El indignante caso de niño que colgaban manos y pies «porque se portaba mal»

Al notar que el perrito ya no tenía posibilidades de volver por su cuenta, un desconocido saltó al mar, con todo y ropa y nadó hacia el Golden Retriever.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: EL «HÉROE» DEL ATENTADO DE SÍDNEY RECIBE UNA DONACIÓN DE MÁS DE 2 MILLONES DE DÓLARES

El hombre logró finalmente acercarse al perro y regresó con él a la costa. El video capturó el momento exacto en que el perro logra salir del agua, mientras su familia observa desde la orilla.

Trascendió que el servicio de guardavidas no había comenzado aún sus tareas cuando tuvo lugar el rescate.

 

