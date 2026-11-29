En una época, era común ver a cientos de venezolanos que diariamente cruzaban la frontera hacia Colombia para comprar en Cúcuta, importante ciudad fronteriza y capital del departamento Norte de Santander.

Y no solo cruzaban para comprar bienes de primera necesidad como alimentos, ropa o calzados, sino que lo hacían para divertirse o visitar restaurantes, entre otras razones.

Actualmente, la situación ha cambiado y así lo señaló el excongresista por el Norte de Santander, Jairo Cristo, quien dijo: “Hubo una época en la que miles de venezolanos cruzaban la frontera para comprar, visitar restaurantes y dinamizar nuestra economía”.

Recordó que durante décadas, “Cúcuta conservó una actividad comercial que la situó como “una de las fronteras más dinámicas de la región”.

Asimismo, se pregunta qué cambió: “El atractivo comercial, la movilidad y la percepción de inseguridad son parte de una realidad que debemos analizar”, destacó en un post en Instagram.

Destacó que otro elemento para que se haya generado esa nueva realidad es “el comportamiento de la tasa de cambio que ha reducido el atractivo de comprar en Colombia”.

A esto se añade “la dificultad de la movilidad y los controles para el ingreso, para vehículos venezolanos”.

Y finalmente, “la percepción de inseguridad y las condiciones que enfrenta la zona de frontera”.

Cristo enfatizó que “Cúcuta necesita recuperar su protagonismo como una de las fronteras más dinámicas de América Latina”.

Y, finalmente, el exparlamentario preguntó: “¿Estamos haciendo lo suficiente para que Cúcuta vuelva a ser la frontera más dinámica de América Latina?”, con la esperanza de recuperar el brillo perdido.