La Alcaldía de Cúcuta, en Colombia, lanzó una campaña para invitar a los venezolanos a que visiten dicha ciudad fronteriza y disfruten de la oferta comercial y gastronómica que ofrece y, para incentivar aún más a los visitantes, anunció la suspensión de un requisito para el ingreso de los vehículos.

La información la dio a conocer el secretario de Movilidad de la Alcaldía del municipio San José de Cúcuta, Alejandro Camacho. En un mensaje en redes sociales, indicó que los conductores con placa vehicular de Venezuela no tendrán que sellar el pasaporte para estar exentos de la revisión técnico-mecánica.

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«A los hermanos venezolanos los invitamos a visitar Cúcuta. Que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía, recorran centros comerciales y hagan sus compras. Los recibimos con los brazos abiertos», expresó.

Asimismo, señaló que todos los carros con placa venezolana «cuentan con 90 días de permanencia desde su ingreso a Colombia, sin que se les exija la revisión técnico-mecánica».

Igualmente, dijo que las autoridades estarán orientando a los choferes «para promover una movilidad segura».

«Recuerden que no necesitan el pasaporte para los controles de tránsito. Este documento se requiere única y exclusivamente para quienes quieran acceder a la devolución del IVA en compras. Ahora bien, si su vehículo está de forma permanente en Cúcuta, debe cumplir con las obligaciones establecidas en las normas de tránsito», agregó Camacho.

Finalmente, hizo un llamado a los visitantes a respetar los semáforos y las cebras de tránsito, evitar estacionar en sitios prohibidos y hacer buen uso de los parqueadores. «Vengan y compren, Cúcuta es su casa. Seguimos trabajando por la Cúcuta que soñamos», cerró.