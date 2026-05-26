VIRAL: Policías se disfrazaron de bailarinas en operativo para capturar a peligroso ‘narco’ en Tailandia

Disfrazados de bailarinas varios policías tailandeses ejecutaron un procedimiento encubierto para capturar a un presunto narcotraficante en la provincia de Lop Buri, en un operativo tan llamativo como efectivo.

De acuerdo con medios locales, la intervención permitió detener a Mekha Fa-wap-wap, acusado de tráfico de metanfetaminas y de operar apuestas ilegales, tras un acercamiento silencioso en el que los agentes se mezclaron entre el público caracterizados como bailarines.

La redada, según informó The Thaiger, culminó con la incautación de 53 pastillas de metanfetamina, más de 200 bolsas plásticas usadas para distribución y un teléfono móvil.

Las autoridades señalaron que el sospechoso enfrentará cargos por posesión de drogas de Clase 1 con intención de tráfico y administrar máquinas de juego ilegales en línea.

Lo que se detalló, es que el hombre permanece bajo custodia mientras avanza la investigación y se procesan las pruebas entregadas a la comisaría local.

OPERACIONES ENCUBIERTAS

El operativo se suma a una serie de intervenciones encubiertas, que han convertido a la policía tailandesa en protagonista frecuente de videos virales.

De hecho, en Bangkok, agentes del Departamento de Policía Metropolitana también se disfrazaron recientemente de integrantes de una compañía de danza del león durante el Año Nuevo Lunar para detener a un ladrón reincidente.

«El baile fue completamente improvisado. Simplemente hicimos lo que pudimos», relató el capitán Lertvarit Lertvorapreecha a The Guardian, recordando que incluso tomó por error la máscara equivocada antes de lanzarse a la misión.

Sin embargo, las tácticas no se limitan al humor involuntario. Los gentes se han camuflado como leñadores, obreros o incluso luchadores con mallas para acercarse a sospechosos peligrosos.

En otro caso, que acaparó la atención en Tailandia, un agente con un traje de camuflaje hecho de hojas secas se arrastró cientos de metros a través de arrozales para acercarse a un sospechoso buscado por agresión sexual a una menor.

Otro agente, se disfrazó de luchador para participar en una operación para detener a un turista chino, quien era acusado de violar y filmar a la víctima.