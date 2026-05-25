VIDEO: Lo acusaron de utilizar su carro como «arma mortal» contra ICE y ahora enfrenta dura condena, todo quedó grabado

Un gran jurado federal, en Chicago (EEUU), presentó una acusación formal contra un joven, de 21 años, por presuntamente usar su carro como «arma mortal o peligrosa», para agredir a un agente federal de inmigración durante la Operación Midway Blitz.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado responde a la identidad de Diego Emmanuel Reyes, quien fue acusado el pasado jueves por un «agredir, obstaculizar, intimidar e interferir en el trabajo de un agente federal».

Por su presunta agresión contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la «Operación Midway Blitz», el joven se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel.

El incidente se registró el pasado 4 de octubre de 2025, durante una operación policial en la zona Southwest Chicago. Los hechos quedaron grabados y el video, recientemente, se viralizó por medio de las redes sociales.

Según la acusación, Reyes está acusado de embestir intencionadamente con su todoterreno la parte trasera de una camioneta blanca de ICE, mientras esta se encontraba en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la fiscalía, tras el choque inicial, Reyes pisó el acelerador, impulsando su todoterreno hacia delante y empujando con fuerza la camioneta del agente.

Pese a la gravedad de la denuncia, todavía no se ha fijado la fecha de la comparecencia ante el tribunal federal Chicago, destacó el medio.

A federal grand jury indicted 21-year-old Diego Emmanuel Reyes with assaulting, impeding, intimidating and interfering with a federal officer for this incident which occurred on the southwest side of Chicago, Oct. 4. 2025, during ICE’s Operation Midway Blitz. pic.twitter.com/T0WQucW6GM — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 23, 2026

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

En tanto, las autoridades federales condenaron la presunta agresión e hicieron hincapié en una postura firme en materia de ley y orden frente a la violencia dirigida contra las fuerzas del orden.

«Lo que hizo este acusado fue un acto de violencia peligroso y descarado contra un agente federal, así como un ataque al Estado de derecho», escribió el fiscal federal Andrew S. Boutros en un comunicado.

«La Fiscalía Chicago nunca tolerará este tipo de conductas y seguirá exigiendo responsabilidades a quienes intenten agredir, obstaculizar, intimidar o interferir en las operaciones federales legítimas», agregó.

Douglas DePodesta, agente especial al mando de la oficina Chicago FBI Chicago, se hizo eco de la exigencia de rendir cuentas.

«La oficina Chicago tiene una política de tolerancia cero con cualquiera que obstaculice el trabajo de los agentes federales en el ejercicio de sus funciones legales», dijo DePodesta, señalando que el FBI usará todos los recursos a su alcance contra quienes socaven el Estado de derecho.