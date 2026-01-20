VIRAL: Pescadores se subieron a una ballena muerta en altamar para tomarse una foto y provocan indignación

Dos pescadores aparentemente en estado de ebriedad se hicieron virales luego de subirse sobre el cuerpo de una ballena muerta que flotaba en altamar para tomarse una fotografía para el recuerdo.

El video lo subió el usuario de TikTok trinitunafishing01, quien a menudo sube contenido sobre sus pescas en el mar. Sin embargo, en esta ocasión este clip desató una gran polémica.

En la grabación de 34 segundos se observa cómo dos hombres descienden de una embarcación y se suben al enorme cuerpo de la ballena, mientras sus acompañantes los graban entre risas.

«Estos tipos van a saltar sobre una ballena muerta… vean cómo explota esta cosa», dice la persona que graba.

Ante todas las críticas que recibió el video, el autor del mismo señaló que en ese momento se encontraban borrachos. «No estaba podrida, simplemente pasó y estábamos borrachos», escribió.

Incluso aclaró que se trataba de un video real y que no estaba hecho con inteligencia artificial como aseguraron algunas personas.

Según especialistas, cuando las ballenas mueren se inflan y podrían romperse e incluso explotar sin previo aviso, aun cuando el animal no presente mal olor o signos visibles de putrefacción.

Además, el contacto de personas con animales muertos puede exponer a bacterias y patógenos dañinos para la salud humana.

Finalmente, y ante las críticas el usuario eliminó el video de su cuenta de TikTok.