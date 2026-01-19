IMPACTANTES IMÁGENES: Anciana confundió el acelerador con el freno y causó colisión múltiple en Estados Unidos

Un aparatoso accidente ocurrido en Fort Oglethorpe, en Georgia (EEUU), ha generado conmoción debido a las impactantes imágenes e insólita causa del siniestro: una anciana de 83 años confundió el pedal del acelerador con el del freno, desencadenando un choque múltiple que involucró a siete vehículos.

La Patrulla Estatal de Georgia (GSP, por sus siglas en inglés) informó que ya se emitieron órdenes de arresto contra la anciana, quien enfrenta varios cargos por su responsabilidad en el incidente registrado en la intersección de Battlefield Parkway (GA 2) y Dietz Road.

Según las autoridades, el accidente ocurrió el pasado miércoles cuando la mujer, residente de Ringgold, perdió el control de su Ford Explorer al presionar el pedal equivocado, reseñó Local 3 News.

El vehículo avanzó a gran velocidad —95 mph en una zona limitada a 35 mph— e impactó violentamente contra tres autos que estaban detenidos en un semáforo: un Kia Forte blanco, una GMC Sierra blanca y un Honda CR‑V marrón.

Lo que se explicó, es que la fuerza del choque provocó una reacción en cadena, que afectó a otros vehículos en la vía.

El impacto inicial hizo que la GMC Sierra fuera empujada contra un Honda Civic gris y un Lexus IS300 rosa, mientras que el Ford Explorer comenzó a volcar. En su trayectoria, el vehículo de la conductora golpeó el techo del Lexus antes de detenerse finalmente en el carril derecho de Battlefield Parkway.

Además, un Kia Sorento blanco que transitaba por la zona resultó afectado por los escombros esparcidos en la vía.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE LA CONDUCTORA?

La conductora, cuya identidad no ha sido revelada, enfrenta cargos por lesiones graves causadas por un vehículo, conducción imprudente y exceso de velocidad.

La Patrulla Estatal de Georgia continúa investigando el caso para determinar si existen otros factores que hayan contribuido al accidente.

HERIDOS EN EL CHOQUE MÚLTIPLE

Como consecuencia del accidente, cuatro personas fueron trasladadas a centros médicos cercanos, aunque dos de ellas ya fueron dadas de alta.

Las otras dos permanecen hospitalizadas, y hasta el momento no se han ofrecido actualizaciones sobre su estado de salud.

Como era de esperarse, la magnitud del choque y la cantidad de vehículos involucrados han generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes describen la escena como caótica y alarmante.