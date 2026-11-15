VIRAL: Papa León XIV viajó en helicóptero militar durante su gira por Perú y así fue su experiencia

El papa León XIV, durante su gira pastoral por Perú, voló en un helicóptero de la Fuerza Aérea de ese país desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, dejando un momento que se ha hecho viral.

En pleno trayecto, el pontífice entró a la cabina de mando, conversó con los pilotos y miró el panorama por las ventanas de la nave.

El viaje ocurrió el sábado 14 de noviembre como parte de una agenda cargada de actos religiosos, que abarcó una ceremonia en Chiclayo y una misa masiva en tierras cajamarquinas. El vuelo transcurrió con total normalidad y cumplió exactamente con los horarios pautados.

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El papa León XIV subió al helicóptero MI-17 en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, justo después de encabezar la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

La nave, equipada especialmente para transportar al santo padre y a sus acompañantes, aterrizó en el campo Leoncio Prado, en la provincia cajamarquina de Santa Cruz, según medios peruanos. El traslado aéreo unió ambos puntos en unos 40 a 45 minutos, ahorrando las largas horas que toma hacer esa ruta por carretera.

Mientras viajaban, el pontífice charló con el equipo militar a bordo y preguntó cómo operaba el helicóptero. Fotografías publicadas por la Fuerza Aérea del Perú captaron al papa sonriendo, usando protectores para los oídos y compartiendo amenamente con los oficiales y su equipo, además de observar el paisaje desde lo alto.

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Todo el movimiento aéreo contó con un estricto plan de resguardo coordinado entre los mandos militares peruanos y los organizadores de la visita oficial.

Al concluir los actos litúrgicos en Cajamarca, León XIV tomó nuevamente el helicóptero MI-17 rumbo a Chiclayo. El retorno también se completó sin fallas, permitiendo que el pontífice cumpliera con sus compromisos vespertinos.

Esa jornada cerró con una oración junto a los fieles en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, como parte del cierre del Año Jubilar en honor a dicho santo. Para asegurar el éxito de esta operación, la aviación militar peruana había ejecutado vuelos de prueba días antes con las tripulaciones asignadas.