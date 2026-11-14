Atentaron contra un periodista panameño que investiga casos de corrupción y así reaccionó el presidente Mulino

El periodista panameño Rolando Rodríguez, conocido por investigar casos de corrupción, sufrió un atentado en su casa del distrito de San Miguelito. Los hechos se registraron en la madrugada de este sábado 14 de noviembre, informaron medios de ese país.

Las imágenes del atentado quedaron captadas por cámaras de seguridad. En en video se ve que un hombre se acercó hasta la propiedad del también directivo del diario La Prensa. El individuo cargaba un morral y poco después se ven las llamaradas que destruyeron dos autos que estaban en el garaje, además de afectar parte de la casa.

La prensa panameña reseñó que Rodríguez y su familia no sufrieron lesión alguna en el incendio, que tuvo que ser extinguido por los bomberos.

Los panameños están sorprendidos, porque se trata del primer atentado de este tipo contra un periodista en ese país.

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Rodríguez es un experimentado periodista de investigación panameño que ha publicado relevantes trabajados en los últimos años. Estas publicaciones han obligado a rendir cuentas a distintos presidentes, ministros y otros altos funcionarios de esa nación.

De hecho, desde La Prensa, el periodista integra la alianza periodística que desarrolló la investigación transnacional “Negocios de Familia”. Esta expuso los negocios entre los empresarios de la familia Carretero y su relación con Nicolás Maduro.

Se conoció que Rodríguez estaba trabajando en una nueva entrega de esa investigación contra la familia Carretero. Después de hacer el llamado por el derecho a réplica, el diario La Prensa recibió este viernes una carta firmada por la abogada del empresario para argumentar que dicha publicación afectaría la honra de su cliente.

LA REACCIÓN DE MULINO

A través de sus redes sociales, el presidente de Panamá, José Raúl Molino, repudió el atentado.

“Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pasen por estas circunstancias”, dijo el mandatario.

Anunció que “la Policía Nacional está investigando el hecho, junto al Ministerio Público de manera objetiva y eficiente para entregar las pruebas a la Justicia”.

Finalizó diciendo que “Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia. Ya se lo comuniqué al director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad”.