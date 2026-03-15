VIRAL: Pánico masivo por desplome de un castillo medieval en España, todo quedó grabado

Una de las torres de la entrada del castillo medieval de Escalona, en la provincia española de Toledo, se derrumbó durante la mañana de este sábado, poniendo a correr a los presentes, aunque afortunadamente el incidente no dejó heridos, según confirmó el alcalde, Álvaro Gutiérrez.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 10:30 am (hora local) apenas unos minutos antes del inicio de las visitas guiadas, que preveían una gran afluencia de público. A pesar de ello, la torre se desplomó y las personas corrieron asustadas lejos de la estructura pensando que podían ser impactados por los escombros.

Algunos turistas que se encontraban en el lugar grabaron el momento en que la estructura comenzó a desprenderse hasta que, finalmente, la torre se vino abajo.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el derrumbe fue total y generó una densa nube de polvo.

TORRE EN PLANES DE RESTAURACIÓN

El alcalde de la localidad advirtió que esa torre, junto a varias otras de la estructura, estaban a punto de restaurarse.

«Es una pena, sobre todo ahora que estábamos muy avanzados en un pliego para la licitación de las obras de restauración de algunas torres», entre ellas la que se ha derrumbado, precisó el burgomaestre.

El castillo de Escalona había reabierto sus puertas al público el 26 de abril de 2025, tras su adquisición por parte del Consistorio en octubre de 2024.

Esta reapertura ponía fin a una etapa en la que el castillo había estado en manos privadas desde su construcción hace 1.000 años.

La fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y ubicada estratégicamente sobre una meseta que bordea el río Alberche, despertó un notable interés entre vecinos y turistas.

El castillo de Escalona fue inicialmente una fortaleza romana, ocupada posteriormente en época musulmana y tomada más tarde por Alfonso VI de Castilla.

Las filtraciones de agua provocadas por las lluvias registradas en las últimas semanas en el municipio de Escalona son la principal hipótesis que maneja el Ayuntamiento para explicar el derrumbe. Según informó la alcaldía en redes sociales, se han acumulado “más precipitaciones que en la media de un año”.