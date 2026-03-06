Horror en Colombia: Grabó momento en que su amiga cayó al vacío desde tobogán en parque extremo

Una joven de 28 años, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, murió el jueves en Chinácota, en el departamento colombiano Norte de Santander, tras sufrir un grave accidente en un tobogán «extremo».

Los hechos se dieron en la noche del 5 de marzo en el establecimiento turístico Entre Flores, ubicado en el sector Iscalá. En redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a García lanzándose por el tobogán.

La joven se montó sobre un flotador tipo dona y descendió por el tobogán. Sin embargo, apenas unos segundos después, García perdió el control, impactó contra parte de la estructura y cayó al vacío.

De acuerdo al medio colombiano La Opinión, García sufrió diversos golpes en el siniestro, especialmente en la cabeza, pero quedó consiente. Fue atendida de primeros auxilios en el lugar y trasladada a un centro de salud de Cúcuta.

MUERTE DE GARCÍA

A pesar de que en un principio parecía que García podría sobrevivir, su estado de salud se agravó cuando era trasladada al hospital. Finalmente, la joven falleció por la gravedad de sus heridas.

La tragedia ocurrió en una atracción que fue inaugurada en febrero. De acuerdo a Caracol Radio, alguno de los visitantes manifestaron sus inquietudes sobre la seguridad del tobogán, puesto que la curva donde ocurrió el accidente no tenía suficiente contención.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRASTRA SINIESTRA: LE HIZO CREER A SU ESPOSO QUE SU HIJO TENÍA FIEBRE, PERO UN MACABRO CRIMEN SALIÓ A LA LUZ

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones sobre la muerte de García y buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. También verificarán las condiciones técnicas y de seguridad.

El local turístico manifestó sus condolencias a los seres queridos de García e informaron que están colaborando con las autoridades. Mientras tanto, la familia de la joven está conmocionada y pide que se esclarezca el siniestro.