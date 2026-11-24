El Zoológico de Chester, en Reino Unido, celebra la llegada de una cría de rinoceronte indio —una especie vulnerable a la extinción—, tras aproximadamente 15 meses de gestación.

El nacimiento fue captado por las cámaras de seguridad del recinto, que también registraron sus primeros pasos. Según los especialistas del zoológico, tanto la cría como su madre, Asha, se encuentran en buen estado de salud.

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«Estamos absolutamente encantados con Asha y su nueva cría. Han pasado 4 años desde que nació una cría de rinoceronte de un solo cuerno aquí en el Zoológico de Chester y realmente es un acontecimiento increíble», contó Sam Harley, responsable del equipo de rinoceronte en el Zoológico.

UNA LUZ DE ESPERANZA

Su llegada tiene un significado especial, pues es la cuarta cría de Asha y Beni, un rinoceronte que falleció a principios de este año tras una enfermedad repentina.

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Actualmente, poco más de 4.000 ejemplares de esta especie viven en estado silvestre, principalmente en India y Nepal. Aunque su población ha logrado recuperarse, la caza furtiva y la pérdida de su hábitat continúan amenazando su supervivencia.

Este nacimiento representa una importante contribución a los programas de conservación y recuerda la importancia de seguir trabajando para proteger la biodiversidad del planeta.