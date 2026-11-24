Un equipo de paleontólogos ha extraído en Lleida, España, los restos fósiles de un gigantesco titanosaurio cuyo cuello alcanza los siete metros de longitud.

El hallazgo tuvo lugar en el yacimiento del Molí del Piteu, cerca de la localidad de Isona, donde investigadores recuperaron un bloque de roca de 18 toneladas que contiene los restos del animal.

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Las dimensiones de los fósiles sugieren que este ejemplar podría superar al Abditosaurus, un dinosaurio descubierto en la misma región en 2014 que alcanzaba entre 15 y 18 metros de longitud.

DIENTES DE DINOSAURIO

Los investigadores también encontraron numerosos dientes de dinosaurios carnívoros en el yacimiento, lo que abre nuevas interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Ahora, los especialistas deberán analizar los restos para determinar el tamaño real del animal y confirmar si pertenece a una especie hasta ahora desconocida.

El descubrimiento podría aportar nuevas claves sobre los gigantes prehistóricos que habitaron Europa millones de años antes de la extinción de los dinosaurios no avianos.