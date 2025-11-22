VIRAL: Terminó suspendida por subir bailes provocativos en TikTok con su uniforme de la Policía

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, fue suspendida tras la viralización de videos en TikTok, en los cuales aparecía realizando bailes y gestos provocativos con su uniforme reglamentario.

De acuerdo con Clarín y otros medios argentinos, la protagonista de esta polémica es Nicole Gabriela V., una agente con más de tres años de servicio en la fuerza.

Según los reportes, los videos fueron grabados por la joven de poco más de 20 años mientras se encontraba de licencia médica por un cuadro de “estatus convulsivo”.

En las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, se la ve bailando, posando frente a la cámara y hasta jugando al pool, siempre con el uniforme oficial.

Como era de esperarse, la viralización de este contenido desató un escándalo institucional que derivó en su suspensión inmediata.

¿QUÉ DICE LA POLICÍA?

Las autoridades policiales calificaron la conducta como “indecorosa”, señalando que el uso del uniforme en contextos ajenos a la función pública puede afectar la imagen de la institución.

Es por ello, que se abrió un sumario administrativo y también se dispuso su pase a disponibilidad mientras avanza la investigación interna.

La intervención de Asuntos Internos busca determinar si la oficial podrá continuar en sus tareas o si la sanción será definitiva.

Asimismo, justificaron el pase a disponibilidad y explicaron que la medida busca “preservar el orden y la tranquilidad pública, así como los principios rectores de la gestión de la Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688”.