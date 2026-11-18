Momentos de angustia vivieron conductores —en su mayoría motorizados—, que aguardaban la habilitación del paso en una carretera del municipio de Buriticá, en Antioquía – Colombia, al ser sorprendidos por un derrumbe y caída de rocas.

El evento, que tuvo lugar este miércoles 18 de noviembre en horas de la mañana, mantiene completamente cerrada la vía de ingreso al sector conocido como La Cañada del Oso, en el corredor que comunica el casco urbano con el corregimiento de Pinguro.

«La gran cantidad de tierra y material rocoso que cayó sobre la calzada obligó a suspender de manera total el tránsito de vehículos, dejando incomunicados por este punto a residentes, transportadores y viajeros», indicó la administración local a través de un comunicado.

AUTORIDADES SE PRONUNCIARON

La Alcaldía de Buriticá solicitó apoyo inmediato a la Gobernación de Antioquía y al sector privado, para dar inicio a las labores de remoción y limpieza del derrumbe, que a pesar de su magnitud no dejó lesionados.

Emanuel Londoño, secretario de Planeación de Buriticá, explicó que los equipos operativos trabajan sin descanso para habilitar un paso provicional por la zona. Funcionarios mantienen un estricto control vial y monitoreo constante sobre la montaña, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para mantener la calma y evitar desplazamientos innecesarios por el sector.