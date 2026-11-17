Una espera habitual en medio del tráfico de una carretera china, se convirtió en una verdadera escena de película al momento en que una roca gigante aplastó un vehículo Peugeot 308 y ¡todo quedó grabado!

El hecho tuvo lugar el sábado, específicamente en el condado de Li, en la provincia de Sichuan. Un deslizamiento de tierra sorprendió a los conductores que transitaban por la zona y que se encontraban detenidos por un atasco, del que hasta el momento se desconocen los motivos.

Una enorme roca se desprendió y cayó sobre la parte trasera de un vehículo en el condado de Li, provincia de Sichuan, China. De acuerdo con los reportes, dos integrantes de una misma familia viajaban en los asientos traseros cuando ocurrió el accidente. La piedra cayó de manera repentina, provocando pánico y daños considerables. A pesar de la fuerza del impacto, todos lograron salir ilesos. 📹: Cortesía. — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 16, 2026

DESLIZAMIENTOS HABITUALES EN LA ZONA

A pesar de la sorprendente y aparatosa escena de película con la roca gigante, el hecho no dejó víctimas que lamentar, solo un susto a los ocupantes del Peugeot 308 que lograron salir ilesos. Para avanzar por la zona y evitar un nuevo impacto, los vehículos decidieron transitar en contravía.

El condado de Li, conocido por ser una zona propensa a deslizamientos de tierra debido a su geografía montañosa y a las lluvias estacionales. Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre este suceso en particular.

RECOMENDACIONES EN CARRETERAS MONTAÑOSAS

Mantente alerta: Al transitar por carreteras propensas a deslizamientos, presta atención a las señales de advertencia, rocas sueltas y posibles desprendimientos de tierra.

Evita circular durante lluvias intensas o inmediatamente después de ellas.

Conserva una distancia prudente y evita detenerte en zonas de riesgo.

Mantén suficiente espacio entre vehículos para facilitar una maniobra segura ante una emergencia. Si observas caída de rocas o movimientos de tierra, no intentes cruzar el área afectada; aléjate si puedes hacerlo de forma segura y alerta a las autoridades.

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