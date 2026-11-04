VIRAL: Migración Perú detuvo a venezolano que publicó video donde decía «vengan por mí, no se tarden»

Las autoridades policiales migratorias anunciaron la captura de un venezolano, aunque no brindaron detalles de su identidad. El joven, aparentemente, retó a las fuerzas de seguridad locales a «ir por él».

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó en redes sociales sobre el caso del joven. Este organismo «intervino a un ciudadano venezolano que desafió públicamente a las autoridades en redes sociales»

«Soy venezolano en Perú y dicen que están deportando, ¿quién? Yo estoy aquí. Aquí los espero, vengan por mí. No se tarden», dijo el venezolano en un video que llegó hasta las manos de las autoridades.

Funcionarios policiales ejecutaron la captura del venezolano en una zona rural, aunque las autoridades no detallaron la ubicación. El joven abordó una camioneta de la Policía Nacional de Perú (PNB) y trasladado a Migraciones.

VENEZOLANO SERÁ DEPORTADO

El joven pasó por el control migratorio y fiscalizador de las autoridades peruanas. Según la versión oficial, el venezolano enfrenta varias acusaciones y será deportado del país inca, pero no hay información sobre su destino.

«Se le imputan conductas que atentan contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana, infracciones que se sancionan con la expulsión del país», apuntó Migraciones Perú.

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🚨 #Migraciones🇵🇪 intervino a un ciudadano venezolano que desafió públicamente a las autoridades en redes sociales. Se le imputan conductas que atentan contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana, infracciones que se sancionan con la expulsión del país.🛡️ https://t.co/a50QHeVEMY — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 4, 2026



Tras su captura, el joven venezolano pidió disculpas por las declaraciones que hizo en redes sociales. «Como lo ven las personas, obviamente me arrepiento porque sé que eso me puede traer consecuencias», dijo a las autoridades.