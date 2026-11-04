HORROR EN BRASIL: Un viaje en pareja terminó en tragedia cuando llegaron al hotel y todo quedó grabado

Los habitantes de São Luís, en Brasil, están conmocionados por la muerte de una joven de 26 años, identificada como Renata Rebeca Negrao Saldanha, quien cayó al vacío desde el séptimo piso de un hotel.

La tragedia ocurrió en la madrugada del martes, 3 de noviembre, en un hotel ubicado en el barrio de Ponta d’Areia. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Renata y su novio estaban en el pasillo de un hotel.

De acuerdo a medios regionales, Renata intentó sentarse en el pasamano de una ventana, pero la estructura de aluminio se desprendió. De inmediato, la joven perdió el equilibrio y cayó desde un séptimo piso.

Los hechos se dieron frente al novio de Renata, Leonardo Augusto Pinto França, quien quedó conmocionado en el lugar. En las imágenes se aprecia que un encargado de seguridad lo retiene tras el siniestro.

CONMOCIÓN POR RENATA

La pareja es de la localidad de Pará y estaba en São Luís para participar en un torneo de póker. El día de la tragedia, se quedaron hasta altas horas de la noche consumiendo bebidas alcohólicas y estaban ebrios cuando Renata cayó al vacío.

Aunque el novio fue trasladado a la comisaría para ser interrogado, no es sospechoso del suceso y lo liberaron tras presentar una declaración. El cuerpo de Renata, por su parte, fue levantado para hacer las experticias correspondientes.

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Maranhão anunció una investigación para determinar la causa de la muerte de Renata. «No hay conclusiones técnicas que nos permitan determinar qué causó el desprendimiento de la estructura», apuntó.

Por su parte, el hotel manifestó sus condolencias por la muerte de Renata y calificó de «incidente» lo ocurrido. También expresó su «respeto a la memoria de la víctima, a la privacidad de su familia y al trabajo de las autoridades».