Mundo

VIRAL: Marido infiel descubrió que su esposa llegó temprano a casa y lo que hizo con su amante dejó a todos en shock

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Mujer

Una mujer estuvo al borde de la muerte luego de salir por la ventana de un apartamento ubicado en el décimo piso de un edificio, para presuntamente escapar de la pareja de su amante.

Los vecinos vieron a la mujer colgando de un balcón cuando parecía que casi perdía el equilibrio. La peculiar escena ocurrida en China acaparó la atención de todos los vecinos de los edificios cercanos, quienes observaban con horror cómo la chica intentaba llegar a un lugar más seguro.

Leer Más

Putin invitó a Maduro a Rusia: este es el acuerdo estratégico que está listo y sólo falta firmar
Golpeó a la hija de su jefe para vengarse, ella cayó en un criadero de cerdos y murió desangrada luego que la mordieron
Identifican cuerpo de adolescente con discapacidad asesinada por Hamás junto a su padre en la masacre del 7-Oct

LEA TAMBIÉN: AIR EUROPA NO VOLARÁ A VENEZUELA AL MENOS HASTA EL 19DIC Y PLUS ULTRA HASTA EL 31DIC

Antes del peligroso escape, se puede ver a un hombre sin camisa hablando con la mujer a través de la ventana antes de desaparecer de la vista. 

Sosteniendo su teléfono, la mujer comenzó a descender al piso de abajo, bajando por tuberías de drenaje y salientes de ventanas, mientras grita pidiendo ayuda. Afortunadamente, la persona que estaba dentro abre y ayuda a la mujer a ponerse a salvo.

Los informes locales afirman que un marido infiel entró en pánico cuando su esposa regresó temprano a casa y empujó a su amante al balcón para evitar que la descubrieran.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

hombre
EN VIDEO: Hombre casi murió aplastado por una roca en Colombia, saltó de su moto en el último segundo
Mundo
¿Están dispuestos a darle asilo a Maduro y miembros de su gabinete? Así respondió el presidente de Panamá
Mundo
«Llegado el caso de una agresión vamos a luchar»: La advertencia de Jorge Rodríguez a EEUU
Venezuela