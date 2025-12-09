VIRAL: Marido infiel descubrió que su esposa llegó temprano a casa y lo que hizo con su amante dejó a todos en shock

Una mujer estuvo al borde de la muerte luego de salir por la ventana de un apartamento ubicado en el décimo piso de un edificio, para presuntamente escapar de la pareja de su amante.

Los vecinos vieron a la mujer colgando de un balcón cuando parecía que casi perdía el equilibrio. La peculiar escena ocurrida en China acaparó la atención de todos los vecinos de los edificios cercanos, quienes observaban con horror cómo la chica intentaba llegar a un lugar más seguro.

Antes del peligroso escape, se puede ver a un hombre sin camisa hablando con la mujer a través de la ventana antes de desaparecer de la vista.

🎥VIDEO: Girlfriend climbs out of 10th-floor window to avoid getting caught by lover’s wife, escapes death by inches pic.twitter.com/KaK4USsAzi — The Page Z (@ThePageZ_) December 9, 2025

Sosteniendo su teléfono, la mujer comenzó a descender al piso de abajo, bajando por tuberías de drenaje y salientes de ventanas, mientras grita pidiendo ayuda. Afortunadamente, la persona que estaba dentro abre y ayuda a la mujer a ponerse a salvo.

Los informes locales afirman que un marido infiel entró en pánico cuando su esposa regresó temprano a casa y empujó a su amante al balcón para evitar que la descubrieran.