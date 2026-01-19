VIRAL: Los emotivos videos de animales rescatados tras los devastadores incendios forestales en Chile

Las autoridades de Chile han rescatado y brindado asistencia a incontables animales que se han visto afectados por los incendios de las últimas horas en distintas regiones del país, y que han dejado hasta ahora al menos 19 muertos.

Diversos videos difundidos en redes sociales evidenciaron el apoyo a distintas especies perjudicadas. En uno de ellos, Carabineros le dan agua a un perrito sediento, visiblemente agotado.

Grande @Carabdechile cuidan a Perrito afectado por incendios/ Flojo Merluzo Estado de Catástrofe Levántate #BoricElErrorDeChile pic.twitter.com/iQ4a3mUcOO — Mily 🇨🇱🇬🇧 (@MSibermann) January 18, 2026

Otro metraje mostró a los bomberos rescatando a un segundo canino que quedó atrapado en una casa. En simultáneo, se ve a un hombre llevar en sus brazos a un gato mientras escapan de una de las zonas afectadas en Chile.

🔴🐶😺 Distintos registros muestran cómo bomberos y residentes ayudan a animales a evacuar en medio de los incendios forestales que están ocurriendo en las regiones del Biobío y Ñuble. pic.twitter.com/A4hzFvhDnX — Meganoticias (@meganoticiascl) January 18, 2026

En la localidad de Punta de Parra, los vecinos han estado dejando agua y alimentos para los perros, gatos y demás animales desorientados por los incendios. Cabe mencionar que las regiones de Biobío y Ñuble han sido las más perjudicadas.

En medio de los incendios , un heroico rescate de Monitos del monte !!! GRANDE BOMBEROS DE LAUTARO !!! pic.twitter.com/9ChcMhXY3V — ❗️Defendamos Patagonia❗️ (@DefendamsChiloe) January 18, 2026

Incluso, funcionarios bomberiles pudieron rescatar sanos y salvos a dos ejemplares de monitos del monte.

NÚMERO DE MUERTES POR INCENDIOS

Para este lunes, las autoridades de Chile elevaron a 19 el número de víctimas fatales por la ola de incendios que golpea las regiones de Ñuble y Biobío. El fuego ya consumió más de 25.000 hectáreas en el centro y sur del territorio nacional.

Cerca de 900 carabineros y 3.000 militares combaten la emergencia en las zonas afectadas. El presidente Gabriel Boric confirmó el deceso de estas personas y reportó daños en al menos 300 viviendas hasta el momento.

🔴 Los animales también se han visto afectados por los incendios forestales en Biobío y Ñuble. En nuestro recorrido por Punta de Parra, vemos que muchos vecinos se preocupan de dejar agua y alimento para las mascotas. pic.twitter.com/8SZbfxSBLw — Meganoticias (@meganoticiascl) January 19, 2026

El mandatario advirtió que las cifras de damnificados podrían aumentar durante las próximas horas. Por ello, el Ejecutivo integró a José Antonio Kast en las labores de gestión ante el inminente cambio de mando.

«Conversé con José Antonio Kast para entregarle la información. Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto», expresó el jefe de Estado sobre la participación del gobierno entrante.

No abandonen a sus mascotas. Ellos también cuentan. Bomberos rescatando perros que dejaron encerrados #Incendios pic.twitter.com/xNnH93voAO — Emilia 🇨🇱 (@camilaemiliasv) January 18, 2026

Boric ordenó al canciller, Alberto van Klaveren, contactar a diversos embajadores para gestionar el arribo de ayuda internacional. El Gobierno busca reforzar las capacidades de respuesta con apoyo extranjero inmediato.

Finalmente, el presidente aseguró que las instituciones competentes rastrearán a los culpables de iniciar las llamas.