VIRAL: Los emotivos videos de animales rescatados tras los devastadores incendios forestales en Chile

Las autoridades de Chile han rescatado y brindado asistencia a incontables animales que se han visto afectados por los incendios de las últimas horas en distintas regiones del país, y que han dejado hasta ahora al menos 19 muertos.

Diversos videos difundidos en redes sociales evidenciaron el apoyo a distintas especies perjudicadas. En uno de ellos, Carabineros le dan agua a un perrito sediento, visiblemente agotado.

Otro metraje mostró a los bomberos rescatando a un segundo canino que quedó atrapado en una casa. En simultáneo, se ve a un hombre llevar en sus brazos a un gato mientras escapan de una de las zonas afectadas en Chile.

En la localidad de Punta de Parra, los vecinos han estado dejando agua y alimentos para los perros, gatos y demás animales desorientados por los incendios. Cabe mencionar que las regiones de Biobío y Ñuble han sido las más perjudicadas.

Incluso, funcionarios bomberiles pudieron rescatar sanos y salvos a dos ejemplares de monitos del monte.

NÚMERO DE MUERTES POR INCENDIOS

Para este lunes, las autoridades de Chile elevaron a 19 el número de víctimas fatales por la ola de incendios que golpea las regiones de Ñuble y Biobío. El fuego ya consumió más de 25.000 hectáreas en el centro y sur del territorio nacional.

Cerca de 900 carabineros y 3.000 militares combaten la emergencia en las zonas afectadas. El presidente Gabriel Boric confirmó el deceso de estas personas y reportó daños en al menos 300 viviendas hasta el momento.

El mandatario advirtió que las cifras de damnificados podrían aumentar durante las próximas horas. Por ello, el Ejecutivo integró a José Antonio Kast en las labores de gestión ante el inminente cambio de mando.

«Conversé con José Antonio Kast para entregarle la información. Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto», expresó el jefe de Estado sobre la participación del gobierno entrante.

Boric ordenó al canciller, Alberto van Klaveren, contactar a diversos embajadores para gestionar el arribo de ayuda internacional. El Gobierno busca reforzar las capacidades de respuesta con apoyo extranjero inmediato.

Finalmente, el presidente aseguró que las instituciones competentes rastrearán a los culpables de iniciar las llamas.

