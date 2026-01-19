Mundo

EN VIDEO: Varios delivery venezolanos entregaron insumos a afectados por los incendios en Chile que ya dejan 19 muertos

Jhoan Melendez
4 Min de Lectura
Foto: Composición

Varios delivery venezolanos se organizaron para entregar insumos y prestar ayuda a los afectados por los voraces incendios en Chile que se han cobrado hasta ahora la vida de 19 personas, mientras más de 50.000 han terminado desplazadas.

Un criollo de nombre Melvin Mujica, trabajador de una de las aplicaciones de delivery, indicó que están actuando «de corazón» y colocando su «granito de arena».

«Todos somos venezolanos los que vinimos a ayudar. Al final, por obra de Dios, todos somos hermanos… Esto nos sale de corazón. Todos los que somos venezolanos y chilenos, tenemos la oportunidad de venir para acá a Penco (una de las regiones más afectadas). Ayudemos aquí a la gente», dijo.

Un video difundido en redes mostró a una caravana con muchos delivery venezolanos organizada para llevar apoyo a los más necesitados por esta tragedia en Chile.

NÚMERO DE MUERTES POR INCENDIOS

Para este lunes, las autoridades de Chile elevaron a 19 el número de víctimas fatales por la ola de incendios que golpea las regiones de Ñuble y Biobío. El fuego ya consumió más de 25.000 hectáreas en el centro y sur del territorio nacional.

Cerca de 900 carabineros y 3.000 militares combaten la emergencia en las zonas afectadas. El presidente Gabriel Boric confirmó el deceso de estas personas y reportó daños en al menos 300 viviendas hasta el momento.

El mandatario advirtió que las cifras de damnificados podrían aumentar durante las próximas horas. Por ello, el Ejecutivo integró a José Antonio Kast en las labores de gestión ante el inminente cambio de mando.

«Conversé con José Antonio Kast para entregarle la información. Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto», expresó el jefe de Estado sobre la participación del gobierno entrante.

Boric ordenó al canciller, Alberto van Klaveren, contactar a diversos embajadores para gestionar el arribo de ayuda internacional. El Gobierno busca reforzar las capacidades de respuesta con apoyo extranjero inmediato.

Finalmente, el presidente aseguró que las instituciones competentes rastrearán a los culpables de iniciar las llamas.

