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VIRAL: La radical protesta de una artista contra el cambio climático, se subió desnuda a una campana y la golpeó con su cuerpo

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Campana

La artista Florentina Holzinger se volvió viral luego de aparecer colgando boca abajo dentro de una enorme campana de bronce, en la cual se balancea de un lado a otro haciéndola sonar con su propio cuerpo.

Esto forma parte del Bienal de Arte de Venecia, cuya 61.ª edición acaba de comenzar, y donde según expertos se puede esperar cualquier cosa. La campana con una persona dentro simboliza una advertencia sobre la inundación que se avecina por el calentamiento global y el deshielo del planeta.

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La exposición de Holzinger está titulada SEAWORLD VENICE y cuenta con el apoyo de Nora-Swantje Almes (del museo Gropius Bau de Berlín).

El proyecto combina performance, escultura, arquitectura efímera y acción pública para reflexionar sobre el cuerpo, el agua, la crisis ecológica y la fragilidad de los sistemas sociales.

 

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Durante el inicio de la exposición, durante cada hora el cuerpo de la artista hacia sonar la campana.

Con respecto a esta campana, se trata de un objeto recuperado de la laguna de la ciudad de Venecia y llevada en procesión hasta el recinto.

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