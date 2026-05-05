VIRAL | Dani Alves reaparece como predicador ante 35.000 personas: «Cristo me ha hecho libre»

El exfutbolista Dani Alves, recordado por su paso en el FC Barcelona, reapareció este fin de semana como predicador cristiano frente a más de 30.000 personas, evidenciando el giro que dio a su vida tras pasar más de un año en prisión.

Alves fue uno de los protagonistas del evento cristiano The Change (El cambio, en español), que se llevó a cabo en el Wanda Metropolitano, estado del Atlético de Madrid. El exfutbolista reconvertido en predicador habló ante la multitud de unas 35.000 personas.

En medio de un estado de trance, Alves aseguró que logró conectarse con Dios y ahora busca convertir a los no creyentes. En ese sentido, aseguró que estuvo encarcelado toda su vida, refiriéndose al tiempo que pasó sin ser cristiano.

Alves también habló de su nueva vida tras su encarcelamiento. «Yo estuve detenido cuarenta años precisamente. Pero en la prisión, Cristo me ha hecho libre», dijo la leyenda del FC Barcelona.

🗣️ Dani Alves reaparece como predicador en el estadio del Atlético de Madrid: «Cristo me ha hecho libre» El exfutbolista empezó a predicar la palabra de Dios poco después de salir de la cárcel de Brians 2 y ahora se ha presentado ante 35.000 fieles 🔗 https://t.co/W1dsjWF5sf pic.twitter.com/EASQUOtpiA — ABC.es (@abc_es) May 4, 2026



«Yo no sé lo que ustedes están pasando en sus vidas, cuáles son las prisiones que ustedes están afrontando, pero yo estoy aquí para decir que hoy Cristo romperá estas prisiones, derrocará estos muros y romperá estas cadenas», añadió Alves.

LA NUEVA VIDA DE ALVES

El brasileño fue una de las cabezas de cartel de este evento cristiano masivo. Además de diversos artistas evangélicos y agrupaciones de música góspel, Alves y otros predicadores hicieron oraciones colectivas.

Las imágenes dejaron en evidencia la nueva vida de Alves. Tras ser uno de los mejores laterales de la historia del fútbol se convirtió en predicador cristiano y ha protagonizado varias misas en Girona, comunidad autónoma de Cataluña.

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Alves fue denunciado por agresión sexual hace unos años y pasó más de 14 meses en prisión, pero luego fue absuelto por la justicia. Aunque recobró su libertad, la Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo de España y el caso permanece abierto.