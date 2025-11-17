VIDEO VIRAL: El impresionante incendio que arrasó con una planta eléctrica de Estados Unidos

Un incendio de gran magnitud se desató en la antigua planta eléctrica PH Robinson, ubicada en Bacliff, en Texas (EEUU), dejando imágenes apocalípticas que generaron alarma entre ciudadanos y autoridades locales.

De acuerdo con la información precisada por ABC News, el incendio comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo y rápidamente consumió parte de la estructura. Esto incluye al menos cinco torres de enfriamiento que colapsaron por completo.

Aunque la instalación estaba fuera de operación desde la década de 1990, el evento generó gran preocupación entre los residentes locales debido a la intensidad del fuego y la densa nube de humo que se elevó sobre la zona.

Lo que se detalló, es que las autoridades locales, encabezadas por el Departamento de Policía de Kemah y la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston, respondieron con rapidez.

Se dijo que entre 50 y 60 bomberos de distintos departamentos acudieron al lugar para combatir las llamas, en una operación coordinada que se extendió durante toda la jornada.

¿EL INCENDIO DEJÓ VÍCTIMAS MORTALES?

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron heridos ni daños fuera del recinto. Se trató de una situación que fue considerada un alivio por los equipos de emergencia.

Sin embargo, la columna de humo generada por el incendio fue tan extensa que pudo observarse desde varios puntos del condado, lo que llevó a las autoridades a emitir recomendaciones para que los residentes evitaran la exposición al mismo y se mantuvieran resguardados en sus hogares.

¿CUÁNDO LOGRARON CONTROLAR EL INCENDIO?

Por la tarde del domingo, el Departamento de Bomberos de Kemah comunicó que el incendio estaba bajo control y los equipos de emergencia permanecerían en el sitio. Esto, “para vigilar posibles brotes de fuego durante la noche”.

Esta información la confirmó a los medios Joe Tumbleson, director de Gestión de Emergencias de Texas City. Aseguró que “el incendio estaba prácticamente sofocado, aunque podían generarse algunas pequeñas llamas residuales hacia el lunes”.

¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DEL INCENDIO?

Actualmente, se investigan las causas del incendio. Es decir, hasta el momento no se determinó si fue provocado por fallas estructurales, condiciones climáticas o algún tipo de intervención humana.

Lo que se indicó, es que el incidente no tuvo consecuencias materiales fuera de la planta eléctrica. “No existen reportes de daños a recursos en la zona ni de lesiones entre los equipos de emergencia”, declaró Tumbleson.