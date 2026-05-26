VIDEO: Una camioneta cayó a un río tras el derrumbe de un puente en China por fuertes lluvias y todo quedó grabado

Una camioneta cayó a un río, tras el derrumbe de un puente en China y todo el escalofriante momento quedó grabado en un video, el cual se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas.

De acuerdo con medios locales, el suceso ocurrió este lunes, 25 de mayo, en Xiaogan, en la provincia de Hubei. Según informes, el vehículo sufrió una avería y no pudo retroceder.

Asimismo, se detalló que las personas –que se encontraban en el automóvil– evacuaron el vehículo antes de que fuera arrastrado por la corriente.

También se indicó, que la Oficina de Hidrología de Xiaogan había emitido una alerta roja por inundaciones en la zona, exactamente el lunes en horas de la tarde.

FUERTES LLUVIAS EN CHINA

Según con los últimos reportes, varias provincias de China sufren graves inundaciones a causa de las lluvias torrenciales, de acuerdo con lo informado este mismo martes por la cadena estatal CCTV.

De hecho, el número de fallecidos por las inundaciones en Chongqing, en el suroeste de China, ascendió a nueve el lunes, con al menos 11 personas desaparecidas en el municipio.

Tras la crecida de algunos ríos de la localidad, los mandos de control de inundaciones de Chongqing y del distrito de Yongchuan activaron sus protocolos y enviaron al lugar a más de 400 efectivos de seguridad pública, gestión de emergencias y bomberos para participar en las tareas de rescate.

Las autoridades trasladaron de forma preventiva a 168 personas en situación de riesgo y reubicaron de urgencia a otras 82.