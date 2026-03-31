VIRAL: La espeluznante explosión del motor de un avión en pleno vuelo, los pasajeros aterrorizados grabaron todo

Momentos de terror se vivieron en el vuelo 104 de Delta Air Lines durante su despegue desde São Paulo, en Brasil, cuando el motor izquierdo del avión explotó en el aire y generó un aterrizaje de emergencia.

Los hechos se dieron en la noche del sábado en un vuelo que despegó del Aeropuerto Internacional de Guarulhos. El avión iba a cruzar medio continente hacia la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos.

En redes sociales se viralizó un video grabado por un pasajero durante el despegue. Sin previo aviso, el motor izquierdo del avión parece explotar, desatando pánico y temor entre los pasajeros.

#30Mar | Así fue el momento en el que un avión de la aerolínea estadounidense Delta tuvo que aterrizar de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto de la ciudad brasileña de São Paulo, después de que uno de sus motores explotara al poco tiempo de despegar. Video:… pic.twitter.com/ToiQZs8jeZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 30, 2026

Por otra parte, una cámara de seguridad del aeropuerto también captó los primeros instantes del siniestro. Antes de darse la explosión, el motor soltó varios fogonazos y escombros cayeron sobre la grama contigua a la pista.

Delta Flight DL104 (GRU → ATL) on Airbus A330-300 (reg. N813NW) suffered a catastrophic left-engine failure shortly after takeoff today. Debris from the exploding engine sparked a grass fire beside the runway. Crew safely returned & landed after ~10 min. All 288 passengers &… pic.twitter.com/4DE7jUnM9h — SLCScanner (@SLCScanner) March 30, 2026

EVACUACIÓN DEL AVIÓN

El piloto se percató de inmediato sobre el incidente y la torre de control le informó de que tenía fuego en el ala. «Afirmativo, necesitamos regresar», dijo el capitán del avión, quien luego confirmó que había condiciones para hacer la maniobra de retorno al aeropuerto.

«El Airbus A330-300 aterrizó sin incidentes y fue recibido por el equipo de bomberos del aeropuerto (ARFF). Los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal. La seguridad de nuestros clientes y tripulación es nuestra máxima prioridad», detalló Delta.

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Delta Flight DL104… Engine fire right after takeoff at one of Latin America’s busiest airports pic.twitter.com/WOz8p01ERV — Fahad Naim (@Fahadnaimb) March 30, 2026



La aerolínea afirmó que el incidente fue causado por un «problema mecánico», aunque no detalló qué causó la explosión del motor. «Pedimos disculpas a nuestros clientes por este retraso en sus viajes», dijo.

Las autoridades brasileñas pusieron en marcha las investigaciones del siniestro. Aunque todavía no hay una teoría oficial, se analiza el posible impacto de un ave con el motor, puesto que otro avión alertó de presencia de estos animales minutos antes.