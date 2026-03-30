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Nasa incluyó memoria SD con nombres de millones de personas en peluche que acompañará misión alrededor de la Luna

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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Los astronautas de la misión Artemis II colocaron la tarjeta micro SD con los nombres de 5,6 millones de personas dentro de Rise, su indicador de gravedad cero.

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Las personas tuvieron la oportunidad de inscribir sus nombres desde septiembre de 2025 hasta el pasado 27 de marzo. Tras realizar el proceso recibían un certificado de que sus nombres viajarían en el espacio y de esta forma una parte de ellos acompañaría la misión. 

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La tripulación Artemis II, tiene previsto partir este miércoles en un cohete que viajará alrededor de la Luna. En este sentido, esperan que esta misión signifique que todas las personas puedan ver al satélite natural como un destino que puedan visitar.

«Es nuestra fuerte esperanza que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos, cada persona en la Tierra, pueda mirar la Luna y pensar en ella como un destino», declaró la astronauta Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la cuarentena en Cabo Cañaveral, en Florida.

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El viaje contará con cuatro astronautas y será el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. La misión, que durará 10 días, es parte de una serie de misiones que tienen como fin llegar a Marte.

La NASA prevé un 80 % de probabilidad de clima favorable para el miércoles, cuando las principales preocupaciones son las nubes y el potencial de fuertes vientos.

Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028, y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway.

LA MASCOTA LUNAR 

La Nasa bautizó a su «mascota lunar» como Rise, se trata del indicador de gravedad cero en el que se encuentran los nombres en una memoria SD. Un niño de segundo grado de California estuvo a cargo de su diseño. 

Conocido como indicador de gravedad cero (o IGC), son pequeños objetos de peluche que proporcionan una indicación visual de cuándo la nave espacial y su tripulación llegan al espacio.

La NASA señaló: «El indicador de gravedad cero para la tripulación que se dirige a la Luna fue seleccionado entre miles de propuestas de más de 50 países y se llama ‘Rise'».

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