VIRAL: Impactante lluvia de granizo sorprendió a Paraguay y causó destrozos, cayeron hielos del tamaño de una pelota de tenis

Una violenta tormenta con caída de granizos de gran tamaño, algunos como una pelota de tenis, provocó importantes daños en vehículos y techos de viviendas durante la noche del sábado 3 de octubre en Paraguay, al punto incluso de dejar a oscuras a varios sectores de Asunción, capital de ese país, además de localidades vecinas, un evento inusual que estuvo acompañado de ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora.

El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó a una radio local que este tipo de eventos resulta habitual en la primavera del Cono Sur. Sin embargo, precisó que la desmedida fuerza de las precipitaciones y del hielo probablemente se vio amplificada por el impacto del fenómeno de El Niño.

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Ante la emergencia, la Administración Nacional de Electricidad activó el código amarillo para garantizar la atención ininterrumpida a las familias damnificadas. La compañía estatal informó que logró restablecer 39 de las 58 líneas de alta tensión afectadas por el temporal.

#Granizo extremo y destructivo esta noche en #Paraguay áreas de #Asunción Fueron sorprendidas por el tamaño del granizo pic.twitter.com/ATjqGbQiVE — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) October 4, 2026

Los residentes de Asunción y de municipios del departamento Central, como Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque, difundieron grabaciones en las que se aprecian gigantescos granizos. Según los videos, los bloques eran del tamaño de pelotas de tenis.

«Los destrozos principales se concentran en parabrisas rotos, techos abollados y estructuras dañadas por la fuerza y dimensión de los granizos, cumpliéndose el pronóstico meteorológico que anticipaba tiempo severo», reseñó al respecto el diario local Hoy sobre el impacto en las calles.

Large hailstones pounded parts of Paraguay’s capital, breaking windows and denting cars, as heavy rain and strong winds swept across the country. pic.twitter.com/WEaJ9uIuV6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2026

Previamente, la institución meteorológica emitió un reporte advirtiendo que un sistema de tormentas afectaría con particular dureza a la Región Oriental del país. El pronóstico alertaba sobre la alta probabilidad de tiempo severo puntual, caracterizado por vientos huracanados, intensas lluvias y granizo.